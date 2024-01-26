Український бренд безкоштовно пошиє весільні костюми для військових

Військовий у костюмі INDPOSHIV. Фото: instagram.com/indposhiv_official/

Український бренд чоловічого одягу INDPOSHIV вирішили пошити весільні костюми для військових. Вони планують подарувати їх 12 захисникам.

Про це бренд розповів в Instagram.

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INDPOSHIV подарує 12 безкоштовних костюмів військовим

Український бренд чоловічого одягу INDPOSHIV поділився планами на рік. Вони вирішили пошити безкоштовні костюми 12-ти захисникам країни.

"Ми вражені й неймовірно щасливі за наших захисників та захисниць, які попри війну продовжують нести в собі світло та любов, одружуються та створюють нові родини. Для таких особливих подій і для таких особливих клієнтів ми вирішили пошити bespoke костюм або парадну форму для весілля. Це наш своєрідний подарунок", — розповів бренд.

Щоб отримати костюм, потрібно заповнити анкету за посиланням. Кожна модель буде створюватись два місяці за особистими мірками захисника.

"Врахуйте те, що нам знадобиться близько двох місяців, також треба буде принаймні раз приїхати у Київ на зняття мірок та обговорення всіх складових костюма. За допомогою random.org ми оберемо дванадцять військових, для яких створимо bespoke костюм/форму нашим коштом", — зазначив бренд.

Раніше Саша Бо забрала авто для ЗСУ, яке ще пів року тому мало поїхати на фронт.

Також українські військові заспівали відомі різдвяні пісні, щоб нагадати про війну.