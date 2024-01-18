Украинская группа выпустила трек, посвященный погибшему другу в Ирпене

Группа Green Grey. Фото: стоп-кадр из клипа "Друг"

Украинская группа Green Grey презентовала видеоклип на песню "Друже". Музыканты рассказали о своей боли после потери близкого друга.

Клип был опубликован на YouTube.

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Green Grey посвятили песню другу, который спасал людей в Ирпене и погиб

Украинская группа Green Grey презентовала клип на песню "Друже". Это видео и трек посвящены их близкому другу, погибшему во время спасения людей в Ирпене. Музыканты в песню вложили личные переживания.

Песня "Друже" посвящена байкеру, которого друзья называли Мессер. Владимир Мессер был президентом первого украинского мотоклуба Silver Bullets, а затем возглавил украинское отделение международного клуба Hells Angels.

Когда началось российское вторжение, он под обстрелами вывозил людей из Киевской области, рискуя своей жизнью. Мужчина погиб под Ирпенем от пуль окупантов в марте 2022 года, спасая гражданских — женщин, детей, безоружных людей.

Владимир Мессер с дочерью. Фото: instagram.com/bex.it/

Группа Green Grey тяжело перенесла потерю близкого друга. Они в клипе искренне рассказали, как переживали его смерть и этим решили почтить всех украинцев, погибших от рук российских захватчиков.

"Вова Мессер — известный байкер, еще с эпохи 1990-х. Тогда мы и познакомились на совместной тусовке байкеров и рокеров. "Друже" далось нам нелегко, потому что хотелось через музыку, текст и видео передать собственное внутреннее состояние от потери близкого человека, опустошения, которое нас накрыло с головой. Целью нашего клипа стала поддержка эмоционального состояния людей, которые проживают сейчас", — рассказал основатель группы Андрей Яценко Green Grey.

Группа Green Grey. Фото: instagram.com/greengreyofficial/

Режиссер клипа Андрей Франчук рассказал, что его задачей было достичь эффекта разделения истории на 3 части разных стадий принятия горя.

"Каждая часть будет символизировать 3 стадии преодоления потери. А именно: неприятие, депрессия и тотальное опустошение, попытка унять внутреннее опустошение какой-то внешней деятельностью, не дающей результата и окончательное принятие потери, готовность прожить болезненные воспоминания поближе к себе", — рассказал режиссер .

Вова Мессер в 90-е. Фото: стоп-кадр из клипа "Друг"

В первой части клипа использовали очень старые кадры Вовы Мессера — это оцифрованные видео моменты, которые эксклюзивно были изъяты из старых кассет 90х годов.

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