Кому из участников Евровидения отдали баллы украинские фанаты конкурса

Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official

Официальный фан-клуб "Евровидения" в Украине (OGAE Ukraine) присоединился к другим странам, которые выставляют баллы участникам песенного конкурса этого года. Опытные и верные поклонники отдали свои голоса и назвали фаворитов.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях OGAE International Network.

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Участники OGAE Ukraine объявили десятку лучших артистов конкурса, который пройдет в следующем месяце в шведском Мальме. Свои голоса отдали 26 членов фан-клуба, которые популяризируют "Евровидение" в нашей стране и наших артистов за ее пределами.

Первое место и соответствующие 12 баллов получил швейцарец Nemo, являющийся лидером у букмекеров. Десять баллов отправились в копилку хорвата Baby Lasagna. Тройку замкнул бельгийский певец Mustii. Баллы также получили представители Норвегии, Греции, Литвы, Великобритании, Италии, Испании и Австрии.

Итоги голосования украинских еврофанов. Фото: Facebook/OGAEInternational

По итогам голосования фан-клубов OGAE из 20 стран лидерство у представителя Хорватии. В тройке также итальянка Анджелина Манго и швейцарец Nemo. Украинки Alyona Alyona и Jerry Heil имеют в своем активе 62 балла и занимают текущее шестое место.

Участие в голосовании приняли более трех тысяч опытных фанатов. Свои баллы вскоре объявят еще два десятка стран.

Результаты голосования еврофанов из 20 стран. Фото: Facebook/OGAEInternational

Швейцария, Nemo — The Code

Напомним, ранее мы писали, что Швеция закроет небо и усилит меры безопасности во время "Евровидения-2024". Также мы рассказывали, что Alyona Alyona и Jerry Heil показали новые образы для "Евровидения".