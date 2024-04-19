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Украинский официальный фан-клуб Евровидения назвал своих фаворитов

19 апреля 2024 21:19
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Стас Кожушко
Редактор
Кому из участников Евровидения отдали баллы украинские фанаты конкурса
Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Официальный фан-клуб "Евровидения" в Украине (OGAE Ukraine) присоединился к другим странам, которые выставляют баллы участникам песенного конкурса этого года. Опытные и верные поклонники отдали свои голоса и назвали фаворитов.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях OGAE International Network.

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Украинские фанаты назвали своих фаворитов Евровидения-2024

Участники OGAE Ukraine объявили десятку лучших артистов конкурса, который пройдет в следующем месяце в шведском Мальме. Свои голоса отдали 26 членов фан-клуба, которые популяризируют "Евровидение" в нашей стране и наших артистов за ее пределами.

Первое место и соответствующие 12 баллов получил швейцарец Nemo, являющийся лидером у букмекеров. Десять баллов отправились в копилку хорвата Baby Lasagna. Тройку замкнул бельгийский певец Mustii. Баллы также получили представители Норвегии, Греции, Литвы, Великобритании, Италии, Испании и Австрии.

Украинский официальный фан-клуб Евровидения назвал своих фаворитов - фото 1
Итоги голосования украинских еврофанов. Фото: Facebook/OGAEInternational

По итогам голосования фан-клубов OGAE из 20 стран лидерство у представителя Хорватии. В тройке также итальянка Анджелина Манго и швейцарец Nemo. Украинки Alyona Alyona и Jerry Heil имеют в своем активе 62 балла и занимают текущее шестое место.

Участие в голосовании приняли более трех тысяч опытных фанатов. Свои баллы вскоре объявят еще два десятка стран.

Украинский официальный фан-клуб Евровидения назвал своих фаворитов - фото 2
Результаты голосования еврофанов из 20 стран. Фото: Facebook/OGAEInternational

Швейцария, Nemo — The Code

Напомним, ранее мы писали, что Швеция закроет небо и усилит меры безопасности во время "Евровидения-2024". Также мы рассказывали, что Alyona Alyona и Jerry Heil показали новые образы для "Евровидения".

Евровидение
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Евровидение-2024

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