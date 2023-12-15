Український репер присвятив новий трек та вражаючий кліп ГУР

Рэпер Макс ТТ. Фото: кадр из видео

Рэп-исполнитель, выступающий под сценическим псевдонимом Макс ТТ, представил новую песню, посвященную Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Также артист снял впечатляющий клип на трек "Макс ТТ — ГУР МО".

Об этом стало известно из официальной страницы артиста в социальной сети.

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На видео показана работа работников ГУР МО. Сам артист читает в кадре рэп и убеждает, что враг не уйдет от наказания.

"Самые опытные разведчики помнят каждую слезу украинских граждан, каждого отца и матери, каждого ребенка, а также каждого боевого собрата, погибшего на полях битвы. Они говорят: "Уходящий на небо разведчик работает сверху", — комментирует песню рэп-исполнитель.

"Для когось вже за мить настане судний день! Навіть після перемоги ти ― наша мішень!", — говорится в треке.

"Справедливое возмездие непременно догонит каждого военного преступника и оккупанта. Спасибо Максу ТТ и всем причастным к созданию песни и клипа за шикарный ритм, насыщенный видеоряд и точность текста о специфике нашей работы!", — прокомментировали в социальных сетях ГУР МО.

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