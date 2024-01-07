Украинцы захейтили российскую актрису родом из Мариуполя, которая часто отдыхала в Киеве

Российская актриса Ирина Горбачева. Фото: Instagram/irina_gorbacheva

Накануне российская актриса Ирина Горбачева дала первое обширное интервью во время полномасштабной войны. До 24 февраля 2022 года она часто была в Киеве и дружила со многими известными людьми в украинском шоу-бизнесе. Неудивительно, что сейчас Горбачева получила немало хейта в соцсетях.

Соответствующие сообщения россиянка получила под последней публикацией в своем Instagram.

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Хейт Ирины Горбачевой

Во время полномасштабной войны 35-летняя актриса развелась с фронтменом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым. Пара не комментировала проблемы в браке, но поговаривали: причиной стала гражданская позиция Ирины. Она родилась в Мариуполе, но в девять лет переехала в Московскую область.

После начала полномасштабной войны от Горбачевой, по ее словам, отвернулись почти все друзья. В то время как российская армия запускала ракеты по Украине, она посещала кинофестиваль путиниста Никиты Михалкова и продолжала молчать о полномасштабной войне.

"Я не хочу отказываться и говорить, что я не часть своей страны, я не часть своего государства. Я часть своей страны и государства. Я часть любого процесса, который проходит в моей стране. Я выбираю здесь быть и жить. Это, конечно же, на меня ударило, потому что 95% моих друзей от меня отвернулись. Я понимала, что я делаю и понимала, что мне прилетит. Раньше я во многих моментах выбирала что-то игнорировать, не видеть, не смотреть", — рассказала в интервью Горбачева.

Украинцы в соцсетях не промолчали и высказали все Ирине, которая раньше буквально жила в Украине и говорила комплименты нашей стране.

А так хочется спросить, помнишь ли ты "Кураж-базар" на ВДНХ в Киеве? Как тебе было весело с твоими процентами друзей?

Прощайте, Ирочка. Надеемся в Украине больше не появитесь. Всего хорошего

Неожиданно. Спасибо, что открыли глаза. Отписываюсь от "хорошей русской"

Твой родной город пылал, задыхался от боли, крови и слез людей. В настоящее время на костях погибших строят новые дома. Но ты Ирочка, оставайся в системе там безопаснее будет! Только однажды система может сломаться, ты станешь не у дел, а родная земля тебе не примет.

Напомним, ранее мы писали, что путинист Тарзан поддержал сообщение голливудского актера Микки Рурка о помощи Украине. Также мы рассказывали, что с пропутинской блогерши Ивлеевой хотят взыскать почти миллион долларов .