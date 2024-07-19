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Украинцы обвиняют Могилевскую в слишком радикальных методах похудения — звезда не смолчала

19 июля 2024 19:56
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Наталья Могилевская о своей радикальной диете — почему украинцы не оценили метод похудения звезды
Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Наталья Могилевская готовится к своему дню рождения. Звезда начала свой марафон похудения, благодаря которому ей удастся идеально выглядеть в этот день.

Многие украинцы резко раскритиковали ее радикальную диету, однако она ответила на упреки хейтеров в Stories на своей странице в Instagram.

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Артистка начала марафон похудания неделей голодовки по методике Марвы Оганян. По ее рекомендациям, Могилевская подготовила себе отвар из большого количества трав и акации меда. Благодаря такой строгой диете звезда запланировала похудеть на несколько килограммов и избавиться от отеков.

Ее новый метод питания вызывай волну негатива. Могилевскую критикуют за то, что такой диетой она причиняет вред своему организму.

Звезда считает, что все обвинения хейтеров ее не касаются, ведь нет доказанного вреда голодания на травах и она уже не в первый раз практикует метод Марвы Оганян.

Могилевская о диете
Могилевская ответила хейтерам. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Известную певицу критикуют также за то, что ее марафон заставляет комплексовать девушек, недовольных своим телом. По мнению певицы, лишний вес — это как болезнь, от которой следует избавиться, ведь она вредит организму.

Могилевская худеет
Могилевская о похудении. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Звезда призналась, что ей нравятся радикальные методы похудения из-за того, что она не любит долго ждать результата своих усилий.

Могилевская о лишнем весе
Могилевская о своей диете. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Напомним, ранее мы писали, что Могилевская показала себя без макияжа и раскрыла секреты ухода за лицом. А также мы рассказывали, на сколько планирует похудеть звезда.

Наталия Могилевская диета шоу-бизнес похудение голод

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