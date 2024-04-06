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Украинцам покажут финал фестиваля "Санремо" — где и когда смотреть

6 апреля 2024 17:41
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Стас Кожушко
Редактор
Украинцам покажут фестиваль Санремо - где смотреть
Фрагмент трансляции фестиваля Санремо. Фото: Instagram/sanremorai
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В начале февраля в Италии прошел 74-й музыкальный фестиваль "Санремо". Это частично является местным аналогом нацотбора на песенный конкурс "Евровидение". Украинцы смогут посмотреть адаптацию финала с украинским комментарием от Тимура Мирошниченко.

Об этом сообщает "Суспільне Мовлення".

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В этом году количество песен, участвовавших в конкурсе "Санремо", выросло с обычных 28 до рекордных 30. Тридцать артистов итальянской музыкальной сцены, как известных, так и новичков, соревновались за престижную музыкальную награду в Италии на сцене Teatro Ariston.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Sanremo Rai (@sanremorai)

Гранд-финал проходил в два тура. Во время всех 30 номеров зрители могли еще раз проголосовать за своих фаворитов. Эти голоса зрителей были объединены с баллами, накопленными за всю неделю фестиваля, и таким образом появился новый рейтинг, открывший пятерку лучших песен года, прошедших в финал.

Именно на "Санремо" избрали Анджелину Манго, которая споет свою композицию La noia в шведском Мальме уже через месяц. А финал итальянского музыкального конкурса украинцам покажут уже сегодня, в субботу, 6 апреля, в 21:30 на телеканале "Суспільне Культура".

Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil и Alyona Alyona назвали своих фаворитов на Евровидении-2024. Также мы рассказывали, что представительница Словении на Евровидении попала в скандал из-за российской группы "Тату".

Евровидение
Италия
музыка
фестиваль
Евровидение-2024

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