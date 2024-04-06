Украинцам покажут фестиваль Санремо - где смотреть

Украинцам покажут финал фестиваля "Санремо" — где и когда смотреть
В начале февраля в Италии прошел 74-й музыкальный фестиваль "Санремо". Это частично является местным аналогом нацотбора на песенный конкурс "Евровидение". Украинцы смогут посмотреть адаптацию финала с украинским комментарием от Тимура Мирошниченко.
Об этом сообщает "Суспільне Мовлення".
"Санремо" на украинском телевидении
В этом году количество песен, участвовавших в конкурсе "Санремо", выросло с обычных 28 до рекордных 30. Тридцать артистов итальянской музыкальной сцены, как известных, так и новичков, соревновались за престижную музыкальную награду в Италии на сцене Teatro Ariston.
Гранд-финал проходил в два тура. Во время всех 30 номеров зрители могли еще раз проголосовать за своих фаворитов. Эти голоса зрителей были объединены с баллами, накопленными за всю неделю фестиваля, и таким образом появился новый рейтинг, открывший пятерку лучших песен года, прошедших в финал.
Именно на "Санремо" избрали Анджелину Манго, которая споет свою композицию La noia в шведском Мальме уже через месяц. А финал итальянского музыкального конкурса украинцам покажут уже сегодня, в субботу, 6 апреля, в 21:30 на телеканале "Суспільне Культура".
Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil и Alyona Alyona назвали своих фаворитов на Евровидении-2024. Также мы рассказывали, что представительница Словении на Евровидении попала в скандал из-за российской группы "Тату".
Читайте Новини.LIVE!