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Українцям покажуть фінал фестивалю "Санремо" — де та коли дивитися

6 квітня 2024 17:41
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Стас Кожушко
Редактор
Українцям покажуть фестиваль Санремо — де дивитися
Фрагмент трансляції фестивалю "Санремо". Фото: Instagram/sanremorai
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На початку лютого в Італії відбувся 74-й музичний фестиваль "Санремо". Це частково є місцевим аналогом нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення". Українці зможуть подивитися адаптацію фіналу з українським коментарем від Тімура Мірошниченка.

Про це повідомляє "Суспільне Мовлення".

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Цього року кількість пісень, що брали участь у конкурсі "Санремо", зросла зі звичайних 28 до рекордних 30. Тридцять артистів італійської музичної сцени, як відомих, так і новачків, змагалися за найпрестижнішу музичну нагороду в Італії на сцені Teatro Ariston.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sanremo Rai (@sanremorai)

Гранд-фінал проходив у два тури. Під час всіх 30 номерів глядачі мали можливість ще раз проголосувати за своїх фаворитів. Ці голоси глядачів були об'єднані з балами, накопиченими за весь тиждень фестивалю, і таким чином з'явився новий рейтинг, який відкрив п'ятірку найкращих пісень року, що пройшли до фіналу.

Саме на "Санремо" обрали Анджеліну Манго, яка заспіває свою композицію La noia у шведському Мальме вже за місяць. А фінал італійського музичного конкурсу українцям покажуть вже сьогодні, в суботу, 6 квітня, о 21:30 на телеканалі "Суспільне Культура".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil і Alyona Alyona назвали своїх фаворитів на Євробаченні-2024. Також ми розповідали, що представниця Словенії на Євробаченні потрапила у скандал через російський гурт "Тату".

Євробачення
Італія
музика
фестиваль
Євробачення-2024

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