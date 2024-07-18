Во сне и в кругу избранных друг рассказал о последних часах жизни звезды "Очарованных"

Актриса Шеннен Доэрти. Фото: instagram.com/theshando/

Актриса Шеннен Доэрти была "окружена своими очень близкими друзьями" в "последние несколько часов" перед трагической смертью от рака груди в возрасте 53 лет. Актриса скончалась, находясь со своими близкими, "в месте, где ей было комфортно, во сне", сказал ее друг, онколог доктор Лоуренс Д. Пиро.

Об этом пишет Daily Mail.

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Она получила "много заботы и поддержки", когда была в окружении "избранной группы" друзей и семьи, а также ее любимой собаки Боуи.

Актриса Шеннен Доэрти. Фото: instagram.com/theshando/

"Это было мрачно и грустно, но красиво и исполнено любви. Самым трудным в этом было то, что она не была готова уйти, потому что любила жизнь", — добавил доктор Пиро.

В 2015 году у актрисы впервые обнаружили рак молочной железы, а в 2017 году была ремиссия. Рак вернулся в 2019 году, и она объявила об этом в 2020 году, обнаружив, что у нее рак 4 стадии и он распространился на ее мозг.

Звезда "Зачарованных" сказала, что хочет, чтобы ее останки развеяли в Малибу, Калифорния, где они с отцом проводили "драгоценное время" вместе.

"Я хочу, чтобы мои останки были смешаны с останками моей собаки, и я хочу, чтобы они были смешаны с останками моего отца. Я не хочу, чтобы меня похоронили или кремировали", — пояснила она.

Звезда сериала "Беверли-Хиллз" также хотела, чтобы ее близкие использовали ее останки в качестве удобрения и "вырастили из них дерево".

Ее отец Джон Томас Догерти умер в 2010 году в возрасте 66 лет после длительной борьбы с болезнью.

Актриса хотела, чтобы ее похороны были приватными.

Напомним, бывшего супруга Шеннона Доэрти раскритиковали ее близкие. А раньше мы писали, что Шеннон Доэрти дала инструкции к собственным похоронам.