В BAFTA объяснили, почему фильм "Барби" не попал в главную номинацию премии

Кадр из фильма "Барби". Фото: Instagram/barbiethemovie

После объявления номинантов британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA у многих кинокритиков возникли вопросы к оргкомитету. Один из них — почему в категории "Лучший фильм" отсутствует лента "Барби" с Марго Робби в главной роли.

Об этом пишет издание Variety, редакция которого обратилась к оргкомитету премии за комментарием.

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На запрос издания отреагировала глава кинокомитета британской академии кинематографического и телевизионного искусства Анна Хиггс.

"Я думаю, что бессмысленно играть в "угадайку" с членами нашего экспертного совета, которые могут выбрать что угодно. Особенно в год, когда конкуренция так сильна. Количество фильмов, участвующих в премии, растет с каждым годом, что делает ее все более конкурентной и напряженной", — дипломатично отметила Хиггс.

Отметим, что в категорию "Лучший фильм" попали "Анатомия падения", "Оппенгеймер", "Бедные-несчастные", "Оставленные" и "Убийцы цветочной Луны".

Австралийская актриса Марго Робби, сыгравшая главную роль в "Барби", представлена в категории "Лучшая актриса", а исполнитель роли Кена, американец Райан Гослинг, — в категории "Лучший актер второго плана". Также лента режиссера Греты Гервиг может получить статуэтку за лучший оригинальный сценарий.

Отметим, что торжественная церемония награждения премии BAFTA пройдет 19 февраля в Лондоне.

Напомним, ранее мы писали, кто стал ведущим церемонии награждения премии BAFTA. Также мы рассказывали, что документальный фильм о Мариуполе претендует на награду BAFTA.