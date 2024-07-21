У брата принцессы Дианы, Чарльза Спенсера, умер пес

У брата принцессы Дианы умерла любимая собака — он посвятил ей пост
Младший брат покойной принцессы Дианы, британский аристократ и журналист Чарльз Спенсер потерял домашнего питомца. Умерла его собака, которой было 12 лет.
Об этом он сообщил в своих соцсетях.
У брата принцессы Дианы умерла собака
По словам Чарльза, собаку по кличке Отис пришлось усыпить. Причины Спенсер не назвал, но в комментариях предполагают, что у лабрадора были серьезные проблемы со здоровьем.
60-летний брат принцессы Дианы посвятил публикацию любимцу и опубликовал Отиса, лежавшего у дверей дома аристократа в Алторпе.
"Ему было почти 13. Теперь Отис присоединится к своему отцу Кару и бабушке Элле в красивом месте в парке в Алторпе. Все в городе любили Отиса — несколько человек здесь говорили сегодня, что он был "полнейшей легендой", — отметил Спенсер.
Чарльза, у которого семь детей, поддержали много пользователей соцсетей. Менее чем за половину дня под сообщением в Instagram появились полторы тысячи комментариев.
- Я уверен, что у него была прекрасная жизнь с вами. У меня есть две пожилые собаки, и я боюсь дня, когда нам придется попрощаться.
- Он выглядит совершенно прекрасно — спокойным, умным и прекрасным. Искренне сожалею о вашей ужасной потере.
- Мне очень досадно слышать, что вам пришлось попрощаться с Отисом. Он был прекрасным старым мальчиком и великолепным компаньоном.
Напомним, ранее мы писали, что герцогиня Сассекская, Меган Маркл, проигнорировала 80-летие своего отца. Также мы рассказывали, что сестра короля Чарльза III, принцесса Анна, отменила все запланированные встречи.
Читайте Новини.LIVE!