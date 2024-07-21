У брата принцессы Дианы, Чарльза Спенсера, умер пес

Британский аристократ, писатель Чарльз Спенсер. Фото: Instagram/charles.earl.spencer

Младший брат покойной принцессы Дианы, британский аристократ и журналист Чарльз Спенсер потерял домашнего питомца. Умерла его собака, которой было 12 лет.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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По словам Чарльза, собаку по кличке Отис пришлось усыпить. Причины Спенсер не назвал, но в комментариях предполагают, что у лабрадора были серьезные проблемы со здоровьем.

60-летний брат принцессы Дианы посвятил публикацию любимцу и опубликовал Отиса, лежавшего у дверей дома аристократа в Алторпе.

"Ему было почти 13. Теперь Отис присоединится к своему отцу Кару и бабушке Элле в красивом месте в парке в Алторпе. Все в городе любили Отиса — несколько человек здесь говорили сегодня, что он был "полнейшей легендой", — отметил Спенсер.

Чарльза, у которого семь детей, поддержали много пользователей соцсетей. Менее чем за половину дня под сообщением в Instagram появились полторы тысячи комментариев.

Я уверен, что у него была прекрасная жизнь с вами. У меня есть две пожилые собаки, и я боюсь дня, когда нам придется попрощаться.

Он выглядит совершенно прекрасно — спокойным, умным и прекрасным. Искренне сожалею о вашей ужасной потере.

Мне очень досадно слышать, что вам пришлось попрощаться с Отисом. Он был прекрасным старым мальчиком и великолепным компаньоном.

Напомним, ранее мы писали, что герцогиня Сассекская, Меган Маркл, проигнорировала 80-летие своего отца. Также мы рассказывали, что сестра короля Чарльза III, принцесса Анна, отменила все запланированные встречи.