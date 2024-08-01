По скандальным мемуарами Бритни Спирс снимут фильм в Голливуде

В Голливуде экранизируют мемуары Бритни Спирс — кто стал режиссером
Осенью прошлого года американская певица Бритни Спирс выпустила скандальные мемуары "Женщина во мне", которые стали бестселлером. Теперь стало известно, что их экранизируют.
Об этом пишет Variety.
Экранизация мемуаров Бритни Спирс
Байопик о Бритни Спирс будет снимать киностудия Universal Pictures, а режиссером выступит Джон Чу. Он наиболее известен по фильмам "Шаг вперед 3D", "Джастин Бибер: Никогда не говори никогда" и "GI Joe: Бросок кобры 2".
Студия Universal Pictures выиграла права на мемуары лауреатки "Грэмми" (только в США распродано более 2,5 млн экземпляров ) на прошедшем в очень конкурентной борьбе аукционе.
Спирс поделилась новостями о "секретном проекте" в социальных сетях. Артистка попросила своих поклонников следить за новостями.
Отметим, что в мемуарах Бритни откровенно рассказала об отношениях с бывшим бойфрендом, певцом Джастином Тимберлейком. В книге Спирс призналась, что была беременна от него. Но артист настоял на аборте.
Когда именно начнутся съемки, кто сыграет главную роль и дату релиза байопика в Universal Pictures пока не сообщают.
Напомним, ранее мы писали, что британский певец Оззи Озборн принес извинения Бритни Спирс за критику ее танцев в соцсетях. Также мы рассказывали, что Бритни Спирс планирует опубликовать свои мемуары в России.
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