По скандальным мемуарами Бритни Спирс снимут фильм в Голливуде

Американская певица Бритни Спирс. Фото: Instagram/britneyspears_.

Осенью прошлого года американская певица Бритни Спирс выпустила скандальные мемуары "Женщина во мне", которые стали бестселлером. Теперь стало известно, что их экранизируют.

Об этом пишет Variety.

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Байопик о Бритни Спирс будет снимать киностудия Universal Pictures, а режиссером выступит Джон Чу. Он наиболее известен по фильмам "Шаг вперед 3D", "Джастин Бибер: Никогда не говори никогда" и "GI Joe: Бросок кобры 2".

Режиссер Джон Чу. Фото: Instagram/jonmchu

Студия Universal Pictures выиграла права на мемуары лауреатки "Грэмми" (только в США распродано более 2,5 млн экземпляров ) на прошедшем в очень конкурентной борьбе аукционе.

Спирс поделилась новостями о "секретном проекте" в социальных сетях. Артистка попросила своих поклонников следить за новостями.

Пост Бритни Спирс о предстоящем фильме. Скриншот: X/britneyspears

Отметим, что в мемуарах Бритни откровенно рассказала об отношениях с бывшим бойфрендом, певцом Джастином Тимберлейком. В книге Спирс призналась, что была беременна от него. Но артист настоял на аборте.

Когда именно начнутся съемки, кто сыграет главную роль и дату релиза байопика в Universal Pictures пока не сообщают.

Напомним, ранее мы писали, что британский певец Оззи Озборн принес извинения Бритни Спирс за критику ее танцев в соцсетях. Также мы рассказывали, что Бритни Спирс планирует опубликовать свои мемуары в России.