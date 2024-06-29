Впервые озвучили приблизительную дату выхода фильма "Дюна 3"

Творческая группа франшизы "Дюна". Фото: Instagram/warnerbrosme

Кинокомпания Warner Bros. запланировала выход нового фильма франко-канадского режиссера Дени Вильнева. В сети говорят, что речь идет о франшизе "Дюна".

Об этом сообщает издание Deadline.

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Выход нового фильма Дени Вильнева

По словам источников в студии руководители Warner Bros. и Legendary надеются, что к декабрю 2026 года будет завершена работа над третьей частью "Дюны" и состоится громкая премьера. Завершающая картина популярной трилогии в разработке с апреля этого года. Сейчас 56-летний режиссер занят сценарием, а продюсеры заключают сделки с актерами.

Третий фильм снимают по книге Фрэнка Герберта "Мессия Дюны". События происходят спустя 12 лет после того, как Пол занял престол императора. Накануне Вильнев признавался: уже знает, что покажет на экране, но не раскрыл подробностей.

Вторая часть франшизы вышла в прокат 28 февраля и собрала в мировом прокате более 711 млн долларов (из которых 282 млн долларов в кинотеатрах США). Бюджет фильма составил 190 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали, что британский режиссер Гай Ричи определился, кто из звезд сыграет родителей Шерлока Холмса в его новом сериале. Также мы рассказывали, что певица Злата Огневич выпустила саундтрек к фильму-мести "Конотопская ведьма".