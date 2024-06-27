Кто стал режиссером нового сериала о вселенной Гарри Поттера

Герои франшизы о Гарри Поттере. Фото: Instagram/harrypotter

Стриминговый сервис HBO определился с режиссером и шоуранером предстоящего сериала франшизы Гарри Поттера. Впрочем, они не единственные, кто будет работать над грандиозным шоу, выход которого ожидают миллионы фанатов.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Читайте также:

Режиссер сериала о вселенной Гарри Поттера

Режиссером нескольких серий станет 59-летний британец Марк Майлод. Он работал над отдельными эпизодами "Игры престолов", а также сериалами "Наследники" и "Убивая Еву". Марка также приобщили ко второму сезону шоу "Последние из нас" с Педро Паскалем в главной роли.

В предстоящий сериал о вселенной Гарри Поттера HBO присоединил и Франческу Гардинер. Она известный шоуранер и сценарист и работала в нескольких проектах с Майлодом. Имена других режиссеров и авторов фентезийного проекта в стриминговом сервисе пока не сообщали.

Относительно автора книг о вселенной Гарри Поттера, Джоан Роулинг, она выступит исполнительным продюсершом проекта вместе с Нилом Блэром и Рут Кенли-Леттс. Ориентировочная премьера сериала состоится в 2026 году.

Напомним, ранее мы писали, что режиссер Гай Ричи определился, кто из звезд сыграет родителей Шерлока Холмса в его новом сериале. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Ведьмак" Генри Кавилл вскоре станет отцом.