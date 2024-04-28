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В Иране приговорили к смертной казни рэпера, который активно поддерживает Украину

28 апреля 2024 14:29
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Суд Ірану засудив до смертної кари репера, який підтримав Україну — подробиці
Иранский рэпер Томадж Салехи. Фото: скриншот Telegram
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Суд приговорил известного иранского рэпера Тумаджа Салехи к смертной казни. Музыкант принимал участие в антиправительственных протестах 2022-2023 годов и активно поддерживал Украину.

Об этом пишет Reuters.

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Салехи в своих песнях поддерживал многомесячные протесты в Иране в 2022 году. Тогда народные восстания были вызваны смертью под стражей в полиции Махсы Амини, 22-летней иранской курдской женщины, арестованной за якобы ненадлежащее ношение хиджаба.

Иранского рэпера приговорили к смертной казни
Иранский рэпер Томадж Салехи. Фото: скриншот Telegram

Салехи впервые был арестован в октябре 2022 года, после публичных заявлений в поддержку общенациональных протестов. В 2023 году он был приговорен к смертному приговору, однако решение было обжаловано в Верховном суде. Тогда рэперу назначили наказание в виде шести лет лишения свободы.

В апреле этого года суд города Исфахан пересмотрел приговор музыканта и приговорил его к смертной казни. На обжалование решения у адвокатов музыканта есть всего 20 дней.

Иранский рэпер поддержал Украину
Иранский рэпер Томадж Салехи. Фото: скриншот Telegram

Тумадж Салехи активно поддерживал Украину в войне с Россией. После начала полномасштабного вторжения РФ он выпустил клип, на кадрах которого надел желто-голубую ленту и символически завязал "окровавленные глаза" повязкой.

Напомним, в Китае казнили продюсера чрезвычайно успешного сериала на Netflix. Также известный голливудский актер отсидел 9 лет за решеткой и умер от рака.

Иран
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Украина
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