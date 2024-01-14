У бывшей избранницы Вуди Аллена, которая судилась с ним из-за дочерей, умерла сестра
У американской актрисы, правозащитницы Миа Ферроу скончалась младшая сестра. Из жизни ушла голливудская модель, актриса Тиса Фэрроу. Ей было 72 года.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Умерла сестра Миа Ферроу
78-летняя Мия с разбитым сердцем объявила, что ее сестра внезапно скончалась во сне. О причинах смерти и проблемах со здоровьем актриса не стала рассказывать.
"Если рай есть, то, несомненно, мою прекрасную сестру Тису там приветствуют. Она была лучшей из нас — я никогда не встречала более щедрого и любящего человека. Она любила жизнь и никогда не жаловалась", — написала Мия.
Тиса Ферроу была известна благодаря участию в итальянских фильмах ужасов "Зомби-плотоиды" и "Мрачный жнец". Она также появилась в классической комедии Вуди Аллена 1979 года "Манхэттен", непосредственно перед тем, как он начал романтические отношения с Мией.
Также Ферроу явилась полуобнаженной в номере Playboy за июль 1973 года. Фотографировал ее Марио Касильли.
Чем известна Миа Ферроу
В 1980 году начала встречаться с Вуди Алленом, от которого в 1987-м родила сына Сатчела (позже сменившего имя на Ронан). Кроме того, Миа и Вуди усыновили корейского мальчика Мозеса и девочку Дилан.
Отношения Ферроу с Алленом закончились скандалом 1992 года после того, как она обнаружила сделанные им фотографии своей усыновленной дочери Сун-I в обнаженном виде и откровенных позах. Кроме того, она обвинила Аллена в изнасиловании их несовершеннолетней дочери Дилан. Но прокурор не стал возбуждать дело.
Через пять лет Вуди Аллен вступил в официальный брак с Сун-И. Ферроу в нескольких интервью называла произошедшее трагедией. А режиссера начали отменять. Впрочем, его карьера до сих пор продолжается. Вуди Аллену 88 лет.
Напомним, ранее мы писали, что умершего в прошлом году звезду "Друзей" Мэтью Перри обвинили в абьюзе. Также мы рассказывали, что солиста группы Rammstein осудили за сцену, похожую на изнасилование в новом клипе.
Читайте Новини.LIVE!