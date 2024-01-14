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У бывшей избранницы Вуди Аллена, которая судилась с ним из-за дочерей, умерла сестра

14 января 2024 22:11
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Стас Кожушко
Редактор
У бывшей избранницы Вуди Аллена, которая судилась с ним из-за дочерей, умерла сестра
Режиссер Вуди Аллен и Миа Ферроу. Фото: Cosmopolitan
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У американской актрисы, правозащитницы Миа Ферроу скончалась младшая сестра. Из жизни ушла голливудская модель, актриса Тиса Фэрроу. Ей было 72 года.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Умерла сестра Миа Ферроу

78-летняя Мия с разбитым сердцем объявила, что ее сестра внезапно скончалась во сне. О причинах смерти и проблемах со здоровьем актриса не стала рассказывать.

"Если рай есть, то, несомненно, мою прекрасную сестру Тису там приветствуют. Она была лучшей из нас — я никогда не встречала более щедрого и любящего человека. Она любила жизнь и никогда не жаловалась", — написала Мия.

Актриса, модель Тиса Ферроу. Фото: IMDb

Тиса Ферроу была известна благодаря участию в итальянских фильмах ужасов "Зомби-плотоиды" и "Мрачный жнец". Она также появилась в классической комедии Вуди Аллена 1979 года "Манхэттен", непосредственно перед тем, как он начал романтические отношения с Мией.

Также Ферроу явилась полуобнаженной в номере Playboy за июль 1973 года. Фотографировал ее Марио Касильли.

Чем известна Миа Ферроу

В 1980 году начала встречаться с Вуди Алленом, от которого в 1987-м родила сына Сатчела (позже сменившего имя на Ронан). Кроме того, Миа и Вуди усыновили корейского мальчика Мозеса и девочку Дилан.

Миа Ферроу и Вуди Аллен с детьми. Фото: CNN

Отношения Ферроу с Алленом закончились скандалом 1992 года после того, как она обнаружила сделанные им фотографии своей усыновленной дочери Сун-I в обнаженном виде и откровенных позах. Кроме того, она обвинила Аллена в изнасиловании их несовершеннолетней дочери Дилан. Но прокурор не стал возбуждать дело.

Через пять лет Вуди Аллен вступил в официальный брак с Сун-И. Ферроу в нескольких интервью называла произошедшее трагедией. А режиссера начали отменять. Впрочем, его карьера до сих пор продолжается. Вуди Аллену 88 лет.

Вуди Аллен и Сун-И с общими детьми. Фото: Daily Mail

Напомним, ранее мы писали, что умершего в прошлом году звезду "Друзей" Мэтью Перри обвинили в абьюзе. Также мы рассказывали, что солиста группы Rammstein осудили за сцену, похожую на изнасилование в новом клипе.

смерть
Голливуд
актеры
Вуди Аллен
зарубежные звезды

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