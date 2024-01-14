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В колишньої обраниці Вуді Аллена, яка судилася з ним через доньок, померла сестра

14 січня 2024 22:11
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Стас Кожушко
Редактор
В колишньої обраниці Вуді Аллена, яка судилася з ним через доньок, померла сестра
Режисер Вуді Аллен та Міа Ферроу. Фото: Cosmopolitan
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В американської акторки, правозахисниці Міа Ферроу померла молодша сестра. З життя пішла голлівудська модель, акторка Тіса Ферроу. Їй було 72 роки.

Про це повідомляє видання Daily Mail

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Померла сестра Міа Ферроу

78-річна Мія з розбитим серцем оголосила, що її сестра раптово померла уві сні.  Про причини смерті та проблеми зі здоров’я акторка не стала розповідати.

"Якщо рай є, то, безсумнівно, мою прекрасну сестру Тісу там вітають. Вона була найкращою з нас — я ніколи не зустрічала більш щедрої та люблячої людини. Вона любила життя і ніколи не скаржилася", — написала Мія.

Акторка, модель Тіса Ферроу. Фото: IMDb

Тіса Ферроу була відомою завдяки участі в італійських фільмах жахів "Зомбі-плотоїди" та "Похмурий жнець". Вона також з'явилася в класичній комедії Вуді Аллена 1979 року "Манхеттен", безпосередньо перед тим, як він почав романтичні стосунки з Мією.

Також Ферроу з’явилась напівоголеною в номері Playboy за липень 1973 року. Фотографував її Маріо Касіллі.

Чим відома Міа Ферроу

1980 року почала зустрічатися з Вуді Алленом, від якого в 1987-му народила сина Сатчела (який пізніше змінив ім'я на Ронан). Крім того, Міа та Вуді усиновили корейського хлопчика Мозеса та дівчинку Ділан.

Міа Ферроу та Вуді Аллен з дітьми. Фото: CNN

Стосунки Ферроу з Алленом закінчилися скандалом 1992 року після того, як вона виявила зроблені ним фотографії своєї всиновленої дочки Сун-І в оголеному вигляді та відвертих позах. Крім того, вона звинуватила Аллена у зґвалтуванні їхньої неповнолітньої дочки Ділан. Але прокурор не став порушувати справу.

Через п’ять років Вуді Аллен вступив в офіційний шлюб із Сун-І. Ферроу в кількох інтерв'ю називала те, що сталося, трагедією. А режисера почали скасовувати. Втім, його кар’єра й досі продовжується. Вуді Аллену 88 років.

Вуді Аллен та Сун-І зі спільними дітьми. Фото: Daily Mail

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірку "Друзів" Метью Перрі, який помер минулого року, звинуватили в аб'юзі. Також ми розповідали, що соліста гурту Rammstein засудили за сцену, схожу на зґвалтування у новому кліпі.

смерть
Голлівуд
актори
Вуді Аллен
закордонні зірки

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