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Зірку "Друзів" Меттью Перрі звинуватили в аб'юзі

11 січня 2024 12:49
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Зірку "Друзів" Меттью Перрі звинуватили в аб'юзі
Актор Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актор Меттью Перрі опинився у центрі скандалу. Зірку "Друзів" звинуватили у насильтві над колишньою Моллі Гурвіц.

Про це пише Daily Mail.

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Подробиці особистого життя Меттью Перрі

У День святого Валентина між актором та його колишньою сталася серйозна сварка. Зірка навіть втратив контроль над собою.

"Він жбурнув у неї кавовим столиком і сказав, що вона божевільна. Він ненавидів її за те, що вона його покинула, і мав жахливі проблеми з самотністю", — повідомив інсайдер.

 

Також джерела відзначили, що актор був дружелюбний зі своїми знаменитими друзями, але зі звичайними людьми він поводився зовсім інакше.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Чоловік, якого знали його близькі, та чоловік, якого бачив світ, були двома дуже різними людьми. Він міг бути неймовірно замкнутим, злим та підлим", — додав інсайдер.

Меттью Перрі та Моллі Гурвіц почали зустрічатися у 2018 році. 2020 року актор зробив їй пропозицію руки та серця, проте до весілля пара так і не дійшла. Влітку 2021-го вони оголосили про розрив заручин.

У мемуарах Перрі 2022 стверджував, що нарешті протверезів після кількох невдалих спроб очиститися та особисто втратив на лікування 9 мільйонів доларів.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Але після його смерті стало відомо, що це неправда і що він "ніколи не був чистим".

Незважаючи на постійну бригаду медсестер, Перрі знайомився з молодими дівчатами в додатках для знайомств і змушував їх доставляти ліки — часто оксиконтин — у його маєток за 6 мільйонів доларів.

Кількість кетаміну, виявлена в його організмі, була подібна до рівня, який використовується для анестезії пацієнтів у лікарні.

Відтоді Перрі описували як "неймовірно відлюдника", а також як "злого та підлого".

Новина стала відома після того, як поліцейське розслідування смерті Метью Перрі оголосили офіційно закритим. Зірку "Друзів" знайшли мертвим у гідромасажній ванні свого будинку в Лос-Анджелесі 28 жовтня. Його смерть визнали "випадковою", і департамент поліції Лос-Анджелеса підтвердив журналу People, що зараз закрив справу.

Про це свідчать й онлайн-записи. Причиною його смерті назвали дію кетаміну, утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну, рецептурного препарату, який часто використовують для лікування опіоїдної залежності.

Нагадаємо, всесвітньо відомий актор перед суїцидом втратив роль у великому проєкті.

Раніше Тейлор Свіфт запросила на свій концерт родину загиблої фанатки.

скандал
Меттью Перрі
закордонні зірки
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