Зірку "Друзів" Меттью Перрі звинуватили в аб'юзі

Актор Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Актор Меттью Перрі опинився у центрі скандалу. Зірку "Друзів" звинуватили у насильтві над колишньою Моллі Гурвіц.

Про це пише Daily Mail.

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У День святого Валентина між актором та його колишньою сталася серйозна сварка. Зірка навіть втратив контроль над собою.

"Він жбурнув у неї кавовим столиком і сказав, що вона божевільна. Він ненавидів її за те, що вона його покинула, і мав жахливі проблеми з самотністю", — повідомив інсайдер.

Також джерела відзначили, що актор був дружелюбний зі своїми знаменитими друзями, але зі звичайними людьми він поводився зовсім інакше.

"Чоловік, якого знали його близькі, та чоловік, якого бачив світ, були двома дуже різними людьми. Він міг бути неймовірно замкнутим, злим та підлим", — додав інсайдер.

Меттью Перрі та Моллі Гурвіц почали зустрічатися у 2018 році. 2020 року актор зробив їй пропозицію руки та серця, проте до весілля пара так і не дійшла. Влітку 2021-го вони оголосили про розрив заручин.

У мемуарах Перрі 2022 стверджував, що нарешті протверезів після кількох невдалих спроб очиститися та особисто втратив на лікування 9 мільйонів доларів.

Але після його смерті стало відомо, що це неправда і що він "ніколи не був чистим".

Незважаючи на постійну бригаду медсестер, Перрі знайомився з молодими дівчатами в додатках для знайомств і змушував їх доставляти ліки — часто оксиконтин — у його маєток за 6 мільйонів доларів.

Кількість кетаміну, виявлена в його організмі, була подібна до рівня, який використовується для анестезії пацієнтів у лікарні.

Відтоді Перрі описували як "неймовірно відлюдника", а також як "злого та підлого".

Новина стала відома після того, як поліцейське розслідування смерті Метью Перрі оголосили офіційно закритим. Зірку "Друзів" знайшли мертвим у гідромасажній ванні свого будинку в Лос-Анджелесі 28 жовтня. Його смерть визнали "випадковою", і департамент поліції Лос-Анджелеса підтвердив журналу People, що зараз закрив справу.

Про це свідчать й онлайн-записи. Причиною його смерті назвали дію кетаміну, утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну, рецептурного препарату, який часто використовують для лікування опіоїдної залежності.

Нагадаємо, всесвітньо відомий актор перед суїцидом втратив роль у великому проєкті.

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