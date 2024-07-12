Менеджер Дмитрия Монатика прокомментировал его выступление на свадьбе, которую вел Максим Галкин

Певец Дмитрий Монатик. Фото: Instagram/monatik_official

В соцсетях активно обсуждают свадьбу украинцев, на которой ведущим был российский шоумен Максим Галкин, а музыкальным хедлайнером — певец Дмитрий Монатик (MONATIK). Сам артист выступление в Италии не комментирует. Впрочем, его пиар-менеджер Кристина Шомина объяснила решение 37-летнего певца поработать в такой компании.

Об этом сообщает блогер, интервьюер Алина Доротюк.

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Почему Монатик выступил на свадьбе, которую вел Галкин

Свадьба прошла 10 июля на вилле Бальбиано, которую омывает живописное озеро Комо. По неподтвержденной информации, она принадлежит россиянам. Сами же молодожены — украинцы, родом из Киева, живущие за границей. Несмотря на это, выбор ведущим россиянина Максима Галкина вызвало у многих пользователей соцсетей вопросы.

Несмотря на то, что с начала полномасштабной войны он с женой, певицей Аллой Пугачевой и двумя несовершеннолетними детьми уехали из РФ в Израиль, а затем переехали на Кипр, не все украинцы верят так называемым "хорошим россиянам". А вот менеджмент Монатика утверждает – граждан РФ на свадьбе не было.

"Никаких россиянин среди гостей на свадьбе не было (это нам подтвердили организаторы свадьбы). Все гости — украинцы. По поводу ведущего вечера — насколько нам известно, Максим не россиянин, а получил гражданство Израиля. Мероприятие проводило на украинском и пел украинские песни", — отметила Кристина Шомина.

В команде Монатика отметили, что у них был благотворительный тур по США и Канаде. Во время него украинская пара пригласила выступить на свадьбе в Италии.

"Это был единственный выходной перед следующим благотворительным концертом в Лимасоле и возможность приумножить сбор. Молодожены из Украины, организаторы из Украины. Дима согласился сделать это выступление в свой выходной. Отчетность о донатах, конечно, будет после нашего возвращения 15 июля в Киев (после очередного благотворительного концерта в Лимасоле). Сразу же подведем итоги и опубликуем их", — рассказала Шомина Доротюк.

Также пиар-менеджер Монатика отметила, что MONATIK не исполнял на сцене песни на русском языке. Это принципиальная позиция артиста. Что касается якобы принадлежащей россиянам локации, то комментариев команда артиста не предоставила. Сам Дмитрий в день обсуждения его выступления на свадьбе украинцев ничего в соцсетях не публиковал.

Выступление Монатика на свадьбе в Италии. Скриншот: Instagram/prohormusic

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Монатик стал наставником нового грандиозного телевизионного музыкального шоу. Также мы рассказывали, что герой нового сезона шоу "Холостяк", ветеран войны Александр Терен подорвал сеть зажигательными танцами с Монатиком.