Дочь Тома Круза отыграла выпускной

Дочь Тома Круза Сури Круз с парнем. Фото: BACKGRID

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури Круз пришла на выпускной бал в средней школе в Нью-Йорке. Компанию девушке составили друзья.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дочка Тома Круза на фото много общалась со своими друзьями, включая Тоби Коэна, выпускника средней школы и начинающего музыканта, сопровождавшего девушку на событие. Сури позировала для фотографий с Тоби, который учился вместе с ней в школе LaGuardia и теперь собирается поступить в престижный музыкальный колледж Беркли в Бостоне осенью, тогда как Сури поедет в Карнеги-Меллон в Питтсбурге.

Дочь Тома Круза Сури Круз. Фото: BACKGRID

Дочь Тома Круза Сури Круз с парнем. Фото: BACKGRID

Дочь Тома Круза Сури Круз с друзьями. Фото: BACKGRID

Дочь Тома Круза Сури Круз с друзьями. Фото: BACKGRID

Дочь Тома Круза Сури Круз с другом. Фото: BACKGRID

Дочь Тома Круза Сури Круз. Фото: BACKGRID

Дочь Тома Круза Сури Круз с друзьями. Фото: BACKGRID

Дочь Тома Круза Сури Круз с друзьями. Фото: BACKGRID

Сури выглядела потрясающе в платье в корсетном стиле с цветочным принтом и бордовой окантовкой. Образ состоял из верха-бюстье, подчеркивающего ее стройную фигуру, и юбки до колен. Она обула туфли на высоком каблуке с золотистыми ремешками.

Но платье могло бы принадлежать ее матери, которая недавно поделилась, что ее единственный ребенок часто "ворует" одежду из ее шкафа. Холмс известна тем, что носит дизайнерские платья от своих друзей, таких как Зак Позен. Звезду заметили во время шоппинга в магазине одежды в нижнем Манхэттене.

Сури приняли в престижный Питтсбургский университет Карнеги-Меллона, который находится примерно в двух часах полета, или в девяти часах езды, от Беркли, где Тоби будет учиться. Она подала документы во многие колледжи, где будет изучать моду. Школа дизайна Карнеги-Меллона является одной из старейших и имеет хорошую программу.

В последние 11 лет Холмс фактически воспитывала Сури одна. Единственным вкладом 61-летнего Круза в жизнь его дочери были финансы, и он не видел свою дочь с 2013 года, после того как Холмс ушла от него и из церкви сайентологии — религии, которой Круз так предан.

Согласно соглашению о разводе, Круз согласился платить Холмс 400 000 долларов в год, пока Сури не исполнится 18 лет, а также будет продолжать оплачивать ее обучение в колледже.

Согласно условиям их соглашения, хотя он может физически отсутствовать в жизни своей дочери, он должен и будет продолжать покрывать "медицинские, стоматологические, страховые, образовательные, колледжские и другие расходы".

Религия Круза оказалась препятствием для любого дальнейшего контакта с его бывшей женой и ребенком, равно как и его бывшей женой Николь Кидман.

У 56-летней актрисы не было отношений с сыном и дочерью, которых они с Крузом усыновили с тех пор, как она покинула Церковь сайентологии, и они остались в ней.

Напомним, актеру Тому Крузу приписывают роман с российской моделью. А раньше Том Круз встречался с экс-супругой российского бизнесмена.