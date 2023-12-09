В сети обсуждают Могилевскую с ребенком на руках, который назвал певицу мамой

Певица Наталья Могилевская с ребенком. Скриншот: TikTok/gopatsa

Недавно певица Наталья Могилевская презентовала новую песню "Я повертаюсь" и ознаменовала полноценный возврат на сцену (хотя в последнее время ее карьера была довольно активной). Впрочем, кроме новых композиций и моноспектаклей, в сети продолжают активно обсуждать личную жизнь артистки. А недавно ее увидели с ребенком на руках у одного из столичных супермаркетов.

Об этом в своем TikTok рассказал блогер Gopatsa.

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Сплетни о материнстве Натальи Могилевской

Блогер отметил, что лично видел Наталью Могилевскую с ребенком у супермаркета на левом берегу Киева. На видео певица и малыш идут в магазин, но встречают собаку. Артистка улыбается, но ради безопасности берет малыша на руки. С ними больше никого было рядом, а ребенок, по словам блогера, называл Могилевскую мамой.

Сама Могилевская сплетни о своем материнстве не комментирует. Накануне она выражала желание стать мамой и, возможно, усыновить ребенка. Однако в комментариях многие пользователи соцсетей сомневаются, что 48-летняя артистка родила или усыновила, и настаивают, что это племянница певицы.

На концерте она рассказывала, что у нее в начале войны сестра родила. Может, это племянница?

Если это правда, то супер. Не нужно лезть, если сама не рассказывает. Пусть будут счастливы.

Она говорила когда-то, что планирует взять ребенка из детского дома и это сделает.

Зачем вам правда? Главное, что мама счастлива от материнства!

Неважно, когда и как родила, это ее право держать в тайне такую информацию.

Напомним, ранее мы писали, что Могилевская подвела итоги "сделки" по спасению своего Instagram. Также мы рассказывали, что Могилевская показала архивные фото и поблагодарила жену своего гитариста.