Самые популярные песни Евровидения-2024 на Spotify

Нидерландский певец Joost Klein. Фото: Reuters

Конкурс "Евровидение-2024", кроме политических скандалов из-за участия Израиля, запомнился еврофанам хитами. Об этом свидетельствует статистика прослушиваний песен на разных платформах, в частности Spotify.

Рейтинг композиций за май появился в Eurovision Charts.

Читайте также:

Песни Евровидения-2024 на Spotify

С 1 по 31 мая композицию Teresa & Maria украинок Alyona Alyona и Jerry Heil прослушали на Spotify более 18,4 млн раз. Бронзовые призерки "Евровидения-2024" по этому показателю заняли шестое место.

Лидером стал дисквалифицированный участник из Нидерландов, Йост Клейн. Его зажигательная песня Europapa имеет 55,8 млн прослушиваний. Так и не выступивший в финале артист опередил победителей "Евровидения-2024", швейцарцев Nemo на более чем 18 млн прослушиваний.

Рейтинг песен Евровидение-2024 на Spotify (за май). Фото: X/esc_charts

Все попавшие в ТОП-10 Spotify песни по прослушиваниям в мае также разместились в финальной десятке конкурса, который завершился 11 мая в шведском городе Мальме. Тройку в вышеупомянутом рейтинге занял француз Slimane (в финале "Евровидения-2024" стал четвертым)

Joost Klein — Europapa

Nemo — The Code

Slimane — Mon Amour

Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria

Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil раскрыла символизм своего наряда на "Евровидении-2024". Также мы рассказывали, чего делегация Израиля на песенном конкурсе не ожидала в шведском Мальме.