В мережі здійснили ажіотаж через продаж новорічних прикрас на честь принца Вільяма

В сети поднялся ажиотаж из-за продажи новогодних украшений в честь принца Уильяма
Игрушка на рождественскую елку, созданная по образу принца Уильяма, наделала немало шума в сети. И хотя украшение раскритиковали королевские поклонники, все же в онлайн-магазине данную игрушку, как и другие из королевской коллекции, распродали.
Об этом пишет Daily Mail.
Королевская семья вдохновила на создание елочных игрушек
Праздничное стеклянное украшение, созданное компанией Cody Foster and Co из Небраски, продали примерно за 25 долларов. На игрушке изображен принц Уэльский. В коллекцию вошли также изображения его супруги принцессы Уэльской, короля Чарльза и королевы Камиллы.
Украшение вызвало резкую критику многих фанатов королевской семьи, пишет СМИ.
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл были исключены из королевской коллекции.
Рождественская игрушка изображает принцессу Уэльскую в белом платье, украшенном блестящими бриллиантами и диадемой. Королева-консорт Камилла изображена в фиолетовой короне, белом платье и сияющем бриллиантовом ожерелье.
Напомним, Кейт Миддлтон умилила сеть своим детским фото.
Ранее фотограф рождественской открытки Кейт Миддлтон рассказал о королевской семье за кадром.
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