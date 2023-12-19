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В сети поднялся ажиотаж из-за продажи новогодних украшений в честь принца Уильяма

19 декабря 2023 13:16
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
В мережі здійснили ажіотаж через продаж новорічних прикрас на честь принца Вільяма
Принц Уильям. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Игрушка на рождественскую елку, созданная по образу принца Уильяма, наделала немало шума в сети. И хотя украшение раскритиковали королевские поклонники, все же в онлайн-магазине данную игрушку, как и другие из королевской коллекции, распродали.

Об этом пишет Daily Mail.

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Праздничное стеклянное украшение, созданное компанией Cody Foster and Co из Небраски, продали примерно за 25 долларов. На игрушке изображен принц Уэльский. В коллекцию вошли также изображения его супруги принцессы Уэльской, короля Чарльза и королевы Камиллы.

Игрушка в виде принца Уильяма. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co
Игрушка в виде принца Уильяма. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co

 

Игрушка в виде принца Уильяма. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co
Игрушка в виде принца Уильяма. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co

 

Игрушка в виде Кейт Миддлтон. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co
Игрушка в виде Кейт Миддлтон. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co

 

Игрушка в виде короля Чарльза. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co
Игрушка в виде короля Чарльза. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co

 

Игрушка в виде камиллы. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co
Игрушка в виде камиллы. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co

Украшение вызвало резкую критику многих фанатов королевской семьи, пишет СМИ.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл были исключены из королевской коллекции.

Рождественская игрушка изображает принцессу Уэльскую в белом платье, украшенном блестящими бриллиантами и диадемой. Королева-консорт Камилла изображена в фиолетовой короне, белом платье и сияющем бриллиантовом ожерелье.

Напомним, Кейт Миддлтон умилила сеть своим детским фото.

Ранее фотограф рождественской открытки Кейт Миддлтон рассказал о королевской семье за кадром.

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