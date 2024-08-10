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В одной из стран мира запретили прокат нового фильм с Блейк Лайвли

10 августа 2024 19:17
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Кинохит "Оставь, если любишь" запретили показывать в Катаре
Американская актриса Блэйк Лайвли. Фото: Instagram/blakelively
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В мировой прокат, в частности в украинский, вышел американский романтический фильм "Оставь, если любишь". Впрочем, ленту режиссера Джастина Бальдони, в котором он сыграл одну из главных ролей, не увидят зрители одной из стран мира.

Об этом сообщает Deadline.

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Именно в Катаре не разрешили попадание в кинотеатры и другие сервисы драму "Оставь, если любишь". Причиной стали сцены поцелуев. Фильм по одноименному роману Коллин Гувер, ставший бестселлером, имеет рейтинг 13+.

У ленты немало времени уделено домашнему насилию, а в центре внимания — психика женщины, которая мечется между тем, чтобы остаться в токсичных отношениях или уйти из них. Главную женскую роль сыграла Блейк Лайвли.

Запрет на показ "Оставь, если любишь" в мусульманской стране, соседями которой являются Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ — не первый для голливудских фильмов. Среди последних запрещенных — "Человек-паук: Сквозь Вселенную", "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумие", "Барби", "Кто угодно, только не ты", "Без обид" и другие.

Что касается "Оставь, если любишь", то ожидается, что фильм с Блейк Лайвли и Джастином Бальдони в главных ролях соберет в первые выходные проката 40-50 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали, что французский кинорежиссер Гаспар Ноэ прилетел в Москву и разозлил украинцев. Также мы рассказывали, что режиссер Дэвид Линч не выходит из дома из-за тяжелой болезни.

фильм кинотеатры Катар зарубежные звезды запрет Блейк Лайвли

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