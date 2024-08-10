Кінохіт "Покинь, якщо кохаєш" заборонили показувати в Катарі

Американська акторка Блейк Лайвлі. Фото: Instagram/blakelively

У світовий прокат, зокрема в український, вийшов американський романтичний фільм "Покинь, якщо кохаєш". Втім стрічку режисера Джастіна Бальдоні, в якому він зіграв одну з головних ролей, не побачать глядачі однієї з країн світу.

Про це повідомляє Deadline.

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Фільм з Блейк Лайвлі заборонили в прокаті

Саме у Катарі не дозволили потрапляння до кінотеатрів та інших сервісів драму "Покинь, якщо кохаєш". Причиною стали сцени поцілунків. Фільм за однойменним романом Коллін Гувер, який став бестселером, має рейтинг 13+.

У стрічки чимало часу приділено домашньому насильству, а в центрі уваги — психіка жінки, яка кидається між тим, щоб залишитися в токсичних стосунках або піти з них. Головну жіночу роль зіграла Блейк Лайвлі.

Заборона на показ "Покинь, якщо кохаєш" в мусульманській країні, сусідами якої є Саудівська Аравія, Бахрейн та ОАЕ — не перша для голлівудських фільмів. Серед останніх заборонених — "Людина-павук: Крізь Всесвіт", "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля", "Барбі", "Хто завгодно, тільки не ти", "Без образ" та інші.

Щодо "Покинь, якщо кохаєш", то очікується, що фільм із Блейк Лайвлі та Джастіном Бальдоні у головних ролях збере у перші вихідні прокату 40–50 млн доларів.

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