В окопах атеистов не бывает — Mari Cheba представила песню-молитву на День ВСУ

Певица Mari Cheba. Фото: менеджмент артистки.

Украинская певица и волонтер Mari Cheba ко Дню Вооруженных Сил Украины презентует песню. Композиция стала переосмыслением опыта первой поездки на Донецкое направление.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певицы.

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Саунд продюсером и композитором песни в жанре neoclassical pop стал Юрий Хусточка, который вместе с певицей волонтерит для Вооруженных сил Украины. Одновременно с премьерой песни состоялся релиз видео работы на официальном YouTube-канале Mari Cheba, где певица примеряет на себя яркий образ.

"Серафим" — это народная молитва о Богородице, защитнице казаков. Как тогда они искренне верили, что именно она защищала их на поле боя, так и сегодня, на фронте сами военные говорят: "в окопах атеистов не бывает". Впервые с начала полномасштабного вторжения я поехала на Донецкое направление весной 2023 года с выступлением для бойцов, как волонтер. И этот опыт очень поразил меня. Война самое страшное, что может произойти для человечества. Когда ты находишься на передовой, усиливается эта благодарность нашим защитникам и защитницам за ежедневную титаническую службу. Мне хотелось выложить эти эмоции в музыку и найти символ, который бы поддерживал военный дух и объединял общество в столь тяжелое время", — делится Mari Cheba.

Певица признается, что после приезда с передовой впервые села спеть эту песню для самой себя, с целью поиска смысла жизни и смерти во время реальности войны. Библия говорит о том, что войны всегда были и такие чувства возникали уже тогда у людей тысячи лет назад. И именно вера в высшее дает людям надежду на победу, надежду на справедливость и цель побороть врага.

"Я ассоциирую этот трек с маршем победы, способным настраивать наших защитников перед боем. Пока мы верим в светлую сторону и помощь Всевышнего, мы верим в Победу. Мы уже победили на Небесах, ведь к этому пути нас ведут сквозь тысячелетия. Смело принимая реальность войны, военные побеждают врага, потому что борются за будущее всех украинцев. Они не боятся отдать жизнь за это, потому что знают, за что мы стоим", — добавляет певица.

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