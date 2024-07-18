В ресторан без штанов - жена Канье Веста снова эпатировала публику

В ресторан без штанов — супруга Канье Уэста снова эпатировала публику
Бьянка Ченсори снова пришла на обед со своим супругом Канье Уэстом в эпатажном наряде. На этот раз звезд видели в историческом Шато Мармон.
Об этом пишет Daily Mail.
Канье Уэст снова пришел в ресторан с полуобнаженной супругой
29-летний австралийский архитектор надела облегающий топ, но отказалась от штанов. Канье был в спортивном костюме. С тех пор, как она встретилась с Канье, Бьянка продолжала откровенные выходы — и есть вопрос о том, является ли она источником идей или просто музой Уэста.
Уже несколько месяцев Бьянка эпатирует сверхоткровенными костюмами и рискует получить максимальное наказание, ей может грозить шесть месяцев тюрьмы, штраф до 1000 долларов.
И это не только юридические последствия, с которыми она может столкнуться, поскольку рестораторы теперь пообещали запретить и Бьянке, и Канье входить в их заведения после того, как она вышла в другом откровенном наряде. Эпатажная пара пришла вместе поужинать в местный барбекю-ресторан в Лос-Анджелесе, и Бьянка была в крохотном серебристом топе, едва покрывавшем ее бюст.
Владельцы ресторанов были ошеломлены и объявили, что запретят рэперу и его супруге заходить к ним, чтобы защитить своих клиентов и детей.
Напомним, Канье Уэст собрался на пенсию. А раньше мы писали, что супруга Канье Уэста шокировала выходом после процедуры красоты.
Читайте Новини.LIVE!