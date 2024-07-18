В ресторан без штанов - жена Канье Веста снова эпатировала публику

Рэпер Канье Уэст с эпатажной супругой. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Бьянка Ченсори снова пришла на обед со своим супругом Канье Уэстом в эпатажном наряде. На этот раз звезд видели в историческом Шато Мармон.

Об этом пишет Daily Mail.

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29-летний австралийский архитектор надела облегающий топ, но отказалась от штанов. Канье был в спортивном костюме. С тех пор, как она встретилась с Канье, Бьянка продолжала откровенные выходы — и есть вопрос о том, является ли она источником идей или просто музой Уэста.

Супруга рэпера Канье Уэста. Фото: BACKGRID

Супруга рэпера Канье Уэста. Фото: BACKGRID

Уже несколько месяцев Бьянка эпатирует сверхоткровенными костюмами и рискует получить максимальное наказание, ей может грозить шесть месяцев тюрьмы, штраф до 1000 долларов.

И это не только юридические последствия, с которыми она может столкнуться, поскольку рестораторы теперь пообещали запретить и Бьянке, и Канье входить в их заведения после того, как она вышла в другом откровенном наряде. Эпатажная пара пришла вместе поужинать в местный барбекю-ресторан в Лос-Анджелесе, и Бьянка была в крохотном серебристом топе, едва покрывавшем ее бюст.

Владельцы ресторанов были ошеломлены и объявили, что запретят рэперу и его супруге заходить к ним, чтобы защитить своих клиентов и детей.

Напомним, Канье Уэст собрался на пенсию. А раньше мы писали, что супруга Канье Уэста шокировала выходом после процедуры красоты.