Александр Пономарев в годовщину смерти своей матери показал ее архивное фото

Певец Александр Пономарев. Фото: Instagram/ponomaryovoleksandr

Во вторник, 25 июня, исполнилось 20 лет со смерти матери певца Александра Пономарева. По этому поводу первый представитель от Украины на "Евровидении" (в 2003-м) сделал трогательную публикацию.

Соответствующий пост появился в соцсетях Пономарева.

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Певец, которому в августе исполнится 51 год, опубликовал архивную фотографию Любови Анатольевны. На нем она позирует в стильной шляпе, а на ее правом плече сидит черно-белая кошка.

"Сегодня 20 лет, как тебя нет, мама! Царство небесное рабе Божьей Любови! Помним", — подписал снимок Пономарев.

В комментариях свою поддержку выразили поклонники народного артиста Украины, а также его звездные коллеги и друзья.

Пусть ее душа с ангелами покоится, — певица Мария Бурмака.

Светлая память и большая благодарность за талантливого сына.

Какая красивая мама! Вечная память!

Пусть мама покоится с Богом, — певец Михаил Хома (Dzidzio).

Что касается отца Пономарева, то он ушел из жизни в возрасте 50 лет (в 1997-м). Причиной стал сердечный приступ. По словам певца, он был ближе с мамой, впрочем, папу тоже любил. Пономарев рассказывал, что между родителями были напряженные отношения.

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