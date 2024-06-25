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В годовщину смерти матери Пономарев показал ее архивное фото

25 июня 2024 21:45
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Стас Кожушко
Редактор
Александр Пономарев в годовщину смерти своей матери показал ее архивное фото
Певец Александр Пономарев. Фото: Instagram/ponomaryovoleksandr
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Во вторник, 25 июня, исполнилось 20 лет со смерти матери певца Александра Пономарева. По этому поводу первый представитель от Украины на "Евровидении" (в 2003-м) сделал трогательную публикацию.

Соответствующий пост появился в соцсетях Пономарева.

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Певец, которому в августе исполнится 51 год, опубликовал архивную фотографию Любови Анатольевны. На нем она позирует в стильной шляпе, а на ее правом плече сидит черно-белая кошка.

"Сегодня 20 лет, как тебя нет, мама! Царство небесное рабе Божьей Любови! Помним", — подписал снимок Пономарев.

В комментариях свою поддержку выразили поклонники народного артиста Украины, а также его звездные коллеги и друзья.

  • Пусть ее душа с ангелами покоится, — певица Мария Бурмака.
  • Светлая память и большая благодарность за талантливого сына.
  • Какая красивая мама! Вечная память!
  • Пусть мама покоится с Богом, — певец Михаил Хома (Dzidzio).

Что касается отца Пономарева, то он ушел из жизни в возрасте 50 лет (в 1997-м). Причиной стал сердечный приступ. По словам певца, он был ближе с мамой, впрочем, папу тоже любил. Пономарев рассказывал, что между родителями были напряженные отношения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что певица Ирина Билык со слезами высказалась о друге, погибшем на фронте. Также мы писали, что полиция раскрыла новые детали смерти голливудского актера Мэттью Перри.

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родители
Александр Пономарев

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