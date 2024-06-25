Александр Пономарев в годовщину смерти своей матери показал ее архивное фото

В годовщину смерти матери Пономарев показал ее архивное фото
Во вторник, 25 июня, исполнилось 20 лет со смерти матери певца Александра Пономарева. По этому поводу первый представитель от Украины на "Евровидении" (в 2003-м) сделал трогательную публикацию.
Соответствующий пост появился в соцсетях Пономарева.
Годовщина смерти матери Александра Пономарева
Певец, которому в августе исполнится 51 год, опубликовал архивную фотографию Любови Анатольевны. На нем она позирует в стильной шляпе, а на ее правом плече сидит черно-белая кошка.
"Сегодня 20 лет, как тебя нет, мама! Царство небесное рабе Божьей Любови! Помним", — подписал снимок Пономарев.
В комментариях свою поддержку выразили поклонники народного артиста Украины, а также его звездные коллеги и друзья.
- Пусть ее душа с ангелами покоится, — певица Мария Бурмака.
- Светлая память и большая благодарность за талантливого сына.
- Какая красивая мама! Вечная память!
- Пусть мама покоится с Богом, — певец Михаил Хома (Dzidzio).
Что касается отца Пономарева, то он ушел из жизни в возрасте 50 лет (в 1997-м). Причиной стал сердечный приступ. По словам певца, он был ближе с мамой, впрочем, папу тоже любил. Пономарев рассказывал, что между родителями были напряженные отношения.
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