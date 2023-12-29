В Сеуле похоронили звезду оскароносного фильма "Паразиты", который покончил с собой

Актер Ли Сон-Гюн. Фото: Reuters

На днях известный южнокорейский актер, ставший международной звездой благодаря роли в оскароносном фильме "Паразиты", Ли Сон-Гюн был найден мертвым на одной из парковок Сеула. 48-летний актер покончил с собой. В пятницу, 29 декабря, кинозвезду похоронили.

Об этом пишет издание Page Six.

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Вдова Ли Сун Гюна, актриса и бывшая участница конкурса красоты "Мисс Корея", Чон Хэ Джин разрыдалась, когда держала за руку одного из своих сыновей, а другой нес портрет его покойного отца.

На церемонию приехали и друзья, коллеги звезды "Паразитов". Служба прошла в похоронном бюро больницы Сеульского национального университета.

Похороны актера Ли Сон-Гюна в Сеуле. Фото: Reuters

Гости траурной процессии отдали честь Сон-Гюну, приклеив на стену памятки, на одной из которых было написано: "Теперь, пожалуйста, отдыхай с миром". Актер будет кремирован, а его останки будут помещены в мемориальном парке в городе Кванджу.

До самоубийства Сон-Гюн был в центре текущего расследования по употреблению запрещенных наркотиков. Он принимал участие в трех раундах допросов относительно якобы употребления марихуаны и кетамина, хотя категорически отрицал эти обвинения. Актер заявлял, что его подставила 20-летняя владелица бара, имя которой не разглашается.

Гроб и портрет Ли Сон-Гюна. Фото: Reuters

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