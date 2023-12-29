Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В Сеуле похоронили звезду оскароносного фильма "Паразиты", который покончил с собой arrow

В Сеуле похоронили звезду оскароносного фильма "Паразиты", который покончил с собой

29 декабря 2023 22:15
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
В Сеуле похоронили звезду оскароносного фильма "Паразиты", который покончил с собой
Актер Ли Сон-Гюн. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На днях известный южнокорейский актер, ставший международной звездой благодаря роли в оскароносном фильме "Паразиты", Ли Сон-Гюн был найден мертвым на одной из парковок Сеула. 48-летний актер покончил с собой. В пятницу, 29 декабря, кинозвезду похоронили.

Об этом пишет издание Page Six.

Читайте также:

Похороны звезды фильма "Паразиты"

Вдова Ли Сун Гюна, актриса и бывшая участница конкурса красоты "Мисс Корея", Чон Хэ Джин разрыдалась, когда держала за руку одного из своих сыновей, а другой нес портрет его покойного отца.

На церемонию приехали и друзья, коллеги звезды "Паразитов". Служба прошла в похоронном бюро больницы Сеульского национального университета.

Похороны актера Ли Сон-Гюна в Сеуле. Фото: Reuters

Гости траурной процессии отдали честь Сон-Гюну, приклеив на стену памятки, на одной из которых было написано: "Теперь, пожалуйста, отдыхай с миром". Актер будет кремирован, а его останки будут помещены в мемориальном парке в городе Кванджу.

До самоубийства Сон-Гюн был в центре текущего расследования по употреблению запрещенных наркотиков. Он принимал участие в трех раундах допросов относительно якобы употребления марихуаны и кетамина, хотя категорически отрицал эти обвинения. Актер заявлял, что его подставила 20-летняя владелица бара, имя которой не разглашается.

Гроб и портрет Ли Сон-Гюна. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали о знаменитостях, умерших в 2023 году. Также мы рассказывали, что обнародована официальная причина смерти фанатки Тейлор Свифт на концерте в бразильском Рио-де-Жанейро.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

18 декабря 2023

11:54 Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не Челси

Актуальное по теме