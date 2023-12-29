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В Сеулі поховали зірку оскароносного фільму "Паразити", який наклав на себе руки

29 грудня 2023 22:15
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Стас Кожушко
Редактор
В Сеулі поховали зірку оскароносного фільму "Паразити", який наклав на себе руки
Актор Лі Сон-Гюн. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Днями відомий південнокорейський актор, який став міжнародною зіркою завдяки ролі в оскароносному фільмі "Паразити", Лі Сон-Гюн був знайдений мертвим на одній з парковок Сеулу. 48-річний актор наклав на себе руки. В п’ятницю, 29 грудня, кінозірку поховали. 

Про це пише видання Page Six

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Вдова Лі Сун Гюна, акторка та колишня учасниця конкурсу краси "Міс Корея", Чон Хе Джин розплакалася, коли тримала за руку одного зі своїх синів, а інший ніс портрет його покійного батька.

На церемонію приїхали й друзі, колеги зірки "Паразитів". Служба відбулася в похоронному бюро лікарні Сеульського національного університету.

Похорон актора Лі Сон-Гюна в Сеулі. Фото: Reuters

Гості траурної процесії віддали шану Сон-Гюну, приклеївши на стіну пам’ятки, на одній з яких було написано: "Тепер, будь ласка, спочивай з миром". Актор буде кремований, а його останки будуть поміщені в меморіальному парку в місті Кванджу.

До самогубства Сон-Гюн був у центрі поточного розслідування щодо вживання заборонених наркотиків. Він брав участь у трьох раундах допитів щодо нібито вживання марихуани та кетаміну, хоча категорично заперечував ці звинувачення. Актор заявляв, що його підставила 20-річна власниця бару, ім’я якої не розголошується. 

Труна та портрет Лі Сон-Гюна. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали про знаменитостей, які померли 2023 року. Також ми розповідали, що була оприлюднена офіційна причина смерті фанатки Тейлор Свіфт на концерті в бразильському Ріо-де-Жанейро.

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