В Сеулі поховали зірку оскароносного фільму "Паразити", який наклав на себе руки

Актор Лі Сон-Гюн. Фото: Reuters

Днями відомий південнокорейський актор, який став міжнародною зіркою завдяки ролі в оскароносному фільмі "Паразити", Лі Сон-Гюн був знайдений мертвим на одній з парковок Сеулу. 48-річний актор наклав на себе руки. В п’ятницю, 29 грудня, кінозірку поховали.

Про це пише видання Page Six.

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Вдова Лі Сун Гюна, акторка та колишня учасниця конкурсу краси "Міс Корея", Чон Хе Джин розплакалася, коли тримала за руку одного зі своїх синів, а інший ніс портрет його покійного батька.

На церемонію приїхали й друзі, колеги зірки "Паразитів". Служба відбулася в похоронному бюро лікарні Сеульського національного університету.

Похорон актора Лі Сон-Гюна в Сеулі. Фото: Reuters

Гості траурної процесії віддали шану Сон-Гюну, приклеївши на стіну пам’ятки, на одній з яких було написано: "Тепер, будь ласка, спочивай з миром". Актор буде кремований, а його останки будуть поміщені в меморіальному парку в місті Кванджу.

До самогубства Сон-Гюн був у центрі поточного розслідування щодо вживання заборонених наркотиків. Він брав участь у трьох раундах допитів щодо нібито вживання марихуани та кетаміну, хоча категорично заперечував ці звинувачення. Актор заявляв, що його підставила 20-річна власниця бару, ім’я якої не розголошується.

Труна та портрет Лі Сон-Гюна. Фото: Reuters

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