В Сеулі поховали зірку оскароносного фільму "Паразити", який наклав на себе руки
Днями відомий південнокорейський актор, який став міжнародною зіркою завдяки ролі в оскароносному фільмі "Паразити", Лі Сон-Гюн був знайдений мертвим на одній з парковок Сеулу. 48-річний актор наклав на себе руки. В п’ятницю, 29 грудня, кінозірку поховали.
Про це пише видання Page Six.
Похорон зірки фільму "Паразити"
Вдова Лі Сун Гюна, акторка та колишня учасниця конкурсу краси "Міс Корея", Чон Хе Джин розплакалася, коли тримала за руку одного зі своїх синів, а інший ніс портрет його покійного батька.
На церемонію приїхали й друзі, колеги зірки "Паразитів". Служба відбулася в похоронному бюро лікарні Сеульського національного університету.
Гості траурної процесії віддали шану Сон-Гюну, приклеївши на стіну пам’ятки, на одній з яких було написано: "Тепер, будь ласка, спочивай з миром". Актор буде кремований, а його останки будуть поміщені в меморіальному парку в місті Кванджу.
До самогубства Сон-Гюн був у центрі поточного розслідування щодо вживання заборонених наркотиків. Він брав участь у трьох раундах допитів щодо нібито вживання марихуани та кетаміну, хоча категорично заперечував ці звинувачення. Актор заявляв, що його підставила 20-річна власниця бару, ім’я якої не розголошується.
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