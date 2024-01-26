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В соцсетях обсуждают возможный бизнес Надежды Мейхер в России — певица до сих пор молчит

26 января 2024 23:07
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
В соцсетях обсуждают возможный бизнес Надежды Мейхер в России — певица до сих пор молчит
Певица Надежда Мейхер. Фото: Wikipedia
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

С начала полномасштабной войны экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер не давала интервью и опубликовала несколько нейтральных фото. О местонахождении певицы достоверно неизвестно. Сейчас из профиля уроженки Хмельницкой области исчезли все фото из соцсетей и появилась информация о своем бизнесе в России. Впрочем, блогер Богдан Беспалов утверждает, что есть важный нюанс.

Об этом сообщает "Культурна Прачечна".

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Из профиля 41-летней артистки в Instagram, на который подписаны более 320 тысяч фолловеров, среди которых есть и звезды (певицы Тоня Матвиенко и Эрика Герцег), исчезли все фото. В профиле не изменили имя Нади, но добавили информацию о базирующемся в Москве лейбле Records Housed.

Скриншоты: Instagram

На фоне того, что имя не изменено, певица продолжает молчать в соцсетях, а ее мужем является российский бизнесмен Михаил Урмужцев, у многих возникли подозрения, что Мейхер открыла бизнес в России и начала новую жизнь.

Впрочем, блогер Богдан Беспалов заявил — информация его коллег не правдива. Так как Мейхер, несмотря на то, что ее муж не закрыл бизнесы в РФ, живет в Европе.

"Я уже об этом говорил в своих выпусках: Instagram Мейхер отжала русня и она не является обладательницей верифицированного профиля. Надежда живет в Европе, контактов с рашкой не имеет. Инфа проверена", — заявил Беспалов.

Кстати, одной из артисток лейбла является певица Soyanna, более известная как Яна Соломко. Экс-участница группы Real O Наталии Могилевской во время полномасштабной войны сотрудничала с предателем, продюсером Юрием Бардашем. И даже выпустила несколько песен в РФ. Ее профиль сейчас недоступен для пользователей Instagram в Украине.

Скриншот: Instagram/yana.solo

Напомним, ранее мы писали, что юморист Александр Пикалов подозревается в одновременном прохождении военной службы и участии в концертах "Единого квартала". Также мы рассказывали, что российского юмориста Максима Галкина не впустили на Бали и депортировали из Индонезии, вероятно, по указанию Кремля.

соцсети
Надежда Мейхер
украинские звезды
певица

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