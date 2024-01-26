В соцмережах обговорюють ймовірний бізнес Надії Мейхер в Росії — співачка досі мовчить

Співачка Надія Мейхер. Фото: Wikipedia

Від початку повномасштабної війни екссолістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер не давала інтерв’ю та опублікувала декілька нейтральних фото. Про місцезнаходження співачки достеменно невідомо. Зараз з профілю уродженки Хмельницької області зникли всі фото з соцмереж та з'явилась інформація свій бізнес в Росії. Втім, блогер Богдан Беспалов стверджує — є важливий нюанс.

Про це повідомляє "Культурна Прачечна".

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З профілю 41-річної артистки в Instagram, на який підписані понад 320 тисяч фоловерів, серед яких є й зірки (співачки Тоня Матвієнко та Еріка Герцег), зникли всі фото. В профілі не змінили ім’я Наді, але додали інформацію про лейбл Records Housed, який базується в Москві.

Скриншоти: Instagram

На тлі того, що ім’я не змінено, співачка продовжує мовчати в соцмережах, а її чоловіком є російський бізнесмен Михайло Урмужцев, в багатьох виникли підозри, що Мейхер відкрила бізнес в Росії та почала нове життя.

Втім, блогер Богдан Беспалов заявив — інформація його колег не є правдивою. Бо Мейхер попри те, що її чоловік не закрив бізнеси в РФ, живе в Європі.

"Я вже про це казав у своїх випусках: Instagram Мейхер віджала русня і вона не є власницею верифікованого профілю. Надія мешкає в Європі, контактів з рашкою не має. Інфа перевірена", — заявив Беспалов.

До речі, однією з артисток лейблу є співачка Soyanna, більш відома як Яна Соломко. Ексучасниця гурту RealO Наталії Могилевської під час повномасштабної війни співпрацювала зі зрадником, продюсером Юрієм Бардашем. І навіть випустила декілька пісень у РФ. Її профіль зараз недоступний для користувачів Instagram в Україні.

Скриншот: Instagram/yana.solo

Нагадаємо, раніше ми писали, що гумориста Олександра Пікалов підозрюють в одночасному проходженні військової служби і участі в концертах "Єдиного кварталу". Також ми розповідали, що російського гумориста Максима Галкіна не впустили на Балі та депортували з Індонезії ймовірно за вказівкою Кремля.