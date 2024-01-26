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В соцмережах обговорюють ймовірний бізнес Надії Мейхер в Росії — співачка досі мовчить

26 січня 2024 23:07
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
В соцмережах обговорюють ймовірний бізнес Надії Мейхер в Росії — співачка досі мовчить
Співачка Надія Мейхер. Фото: Wikipedia
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Від початку повномасштабної війни екссолістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер не давала інтерв’ю та опублікувала декілька нейтральних фото. Про місцезнаходження співачки достеменно невідомо. Зараз  з профілю уродженки Хмельницької області зникли всі фото з соцмереж та з'явилась інформація свій бізнес в Росії. Втім, блогер Богдан Беспалов стверджує — є важливий нюанс.

Про це повідомляє "Культурна Прачечна".

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З профілю 41-річної артистки в Instagram, на який підписані понад 320 тисяч фоловерів, серед яких є й зірки (співачки Тоня Матвієнко та Еріка Герцег), зникли всі фото. В профілі не змінили ім’я Наді, але додали інформацію про лейбл Records Housed, який базується в Москві. 

Скриншоти: Instagram

На тлі того, що ім’я не змінено, співачка продовжує мовчати в соцмережах, а її чоловіком є російський бізнесмен Михайло Урмужцев, в багатьох виникли підозри, що Мейхер відкрила бізнес в Росії та почала нове життя. 

Втім, блогер Богдан Беспалов заявив — інформація його колег не є правдивою. Бо Мейхер попри те, що її чоловік не закрив бізнеси в РФ, живе в Європі. 

"Я вже про це казав у своїх випусках: Instagram Мейхер віджала русня і вона не є власницею верифікованого профілю. Надія мешкає в Європі, контактів з рашкою не має. Інфа перевірена", — заявив Беспалов.

До речі, однією з артисток лейблу є співачка Soyanna, більш відома як Яна Соломко. Ексучасниця гурту RealO Наталії Могилевської під час повномасштабної війни співпрацювала зі зрадником, продюсером Юрієм Бардашем. І навіть випустила декілька пісень у РФ. Її профіль зараз недоступний для користувачів Instagram в Україні.

Скриншот: Instagram/yana.solo

Нагадаємо, раніше ми писали, що гумориста Олександра Пікалов підозрюють в одночасному проходженні військової служби і участі в концертах "Єдиного кварталу". Також ми розповідали, що російського гумориста Максима Галкіна не впустили на Балі та депортували з Індонезії ймовірно за вказівкою Кремля.

соцмережі
Надія Мейхер
українські зірки
співачка

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