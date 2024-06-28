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В Spotify удалили песни Лепса, Гагариной и других путинистов

28 июня 2024 00:05
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Spotify удалил песни российских пропагандистов — Полину Гагарину и других уже не услышать
Российская певица Полина Гагарина. Фото: Instagram/gagarina_team
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне Евросоюз ввел новый пакет санкций против России. Под ограничения попали, в частности, известные музыкальные исполнители, поддерживающие кровавую политику Кремля и диктатора Владимира Путина. Теперь же их композиции удалили со стримингового сервиса Spotify.

Об этом сообщают росСМИ.

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Песни музыкальных исполнителей-пропагандистов Григория Лепса, Шамана, Юлии Чичериной, Олега Газманова, Полины Гагариной и группы "Любэ" удалили со Spotify. Их профили остались, но в них нет ни титульной фотографии, ни контента.

Шаман и Григорий Лепс Spotify
Страницы Шамана и Григория Лепса на Spotify. Скриншоты: Spotify

Под ограничения попали музыканты, против которых США и Евросоюз ввели санкции. В некоторых росСМИ сообщили, что песни, например, Полины Гагариной переименовали. В поиске выдана только одна композиция, в которой нет ни ее имени, ни фото.

Полина Гагарина Spotify
Страница Полины Гагариной на Spotify. Скриншот: Spotify

По информации росСМИ, в этом месяце профили некоторых артистов из РФ в Spotify взломали неизвестные злоумышленники. Под атаку попали аккаунты Славы Марлоу, Соды Лав, Яникса, Лида, 163onmyneck и Джизуса. Вместо изображений их профилей появились картинки со ссылкой на Telegram-каналы, где хакеры продавали доступ к аккаунтам музыкантов.

Отметим, что штаб-квартира Spotify находится в столице Швеции, городе Стокгольм.

Напомним, ранее мы писали, что российская актриса Татьяна Кравченко хочет снять новый сезон сериала "Сваты", чтобы помирить россиян и украинцев. Также мы рассказывали, что СБУ объявила о подозрении российскому актеру и музыканту Виталию Гогунскому.

санкции против России
музыка
путинисты
Spotify
российские звезды

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