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В Украине вышел первый документальный сериал о рекламе

14 июня 2024 18:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
В Украине показали сериал о рекламе "Три в одном"
Кадр из сериала "Три в одном". Фото: менеджмент ленты
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Школа попкультуры Skvot выпустила документальный сериал об украинской рекламе под названием "Три в одном". Первую серию 12 июня показали в столичном кинотеатре "Жовтень" и на Youtube.

Об этом сообщает менеджмент ленты и передают Новини.LIVE.

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О сериале "Три в одном"

"Мы хотим, чтобы историю украинской рекламной индустрии услышали, ведь это такая же часть поп-культуры, как музыка или кино. Реклама передает дух времени, в котором мы живем, отражает жизнь человека, его мысли, потребности и проблемы", — рассказывает соучредитель Skvot Инна Чут. 

Сериал состоит из трех эпизодов. Первый охватывает период от 1970-х и по настоящее время. В этой серии Андрей Федоров, Денис Келеберденко, Ярослав Сердюк и другие важные игроки украинского рекламного рынка объясняют, как от рекламы матрасов по ТВ мы дошли до Каннских львов.

Вторую серию "Государство" представят 26 июня. Она расскажет о патриотической рекламе, сотрудничестве креатива с государством и феномен собрания.

Третий эпизод под названием "Люди" станет доступен для просмотра 10 июля. В заключительной серии специалисты расскажут о критике рекламной индустрии.

В Украине вышел первый документальный сериал о рекламе - фото 1
Презентация сериала "Три в одном". Фото: менеджмент ленты
В Украине вышел первый документальный сериал о рекламе - фото 2
Кадр из сериала "Три в одном". Фото: менеджмент ленты
В Украине вышел первый документальный сериал о рекламе - фото 3
Кадр из сериала "Три в одном". Фото: менеджмент ленты

Героями "Три в одном" стали: Михаил Федоров (Министр цифровой трансформации Украины) Антон Дробович (Председатель Украинского института национальной памяти), Ярослав Гресь (UNITED24), Костя Шнайдер (Saatchi&Saatchi), Александр Гороховский (Dentsu, Karat), Сергей Малик и Инна Польшина (ANGRY), Денис Келеберденко (BBDO, креативный директор), Саша Жиляев (Ponchyk Boy), Рома Гурбанов (TAKTIKA), Саша Дорогунцова (Banda), Анджей Яреб (BBDO), Илья Ануфриенко (Bicker The Unlimited Inc), Владимир Соболев (Onova Foundation, Ковальская), Ярослав Сердюк (BANDA), Андрей Федоров (FEDORIV), Дарья Красная (Тыловики), Виктор Шкурба (ISD Group), Виктор Ишков (CEO BBDO).

Напомним, украинские режиссеры хотят экранизировать легендарную историю детства "Тореадоры из Васюковки". А также в конце августа в украинский кинопрокат выйдет фильм ужасов "Конотопская Ведьма", который рассказывает о влюбленной женщине, которая мстит россиянам за убийство любимого.

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