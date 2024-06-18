Художница Соня Морозюк выпустила первый клип

Украинская художница Соня Морозюк. Фото: скриншот YouTube

Украинская художница Соня Морозюк, которая попала в скандал из-за помолвки с экс-женихом Романом Гринкевичем, которого обвиняют в хищении бюджетных средств, выпустила свой первый клип. Девушка представила собственную композицию под названием "Вільна".

Видо было опубликовано на YouTube.

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Первый клип Сони Морозюк

Автор "Мазни" после разрыва с экснареченным Гринкевичем решила доказать украинцам, что она может добиться успеха и без скандального чиновника. Морозюк выпустила свой первый клип на собственную песню "Вільна".

На его кадрах девушка примеряла несколько образов. Морозюк позирует перед камерой в длинном атласном платье темно-синего цвета, ультракоротких шортах с кружевной блузкой. Художница показалась в белой кожаной куртке с надписью Sonya Moroziuk.

Фото из клипа Сони Морозюк "Свободная". Фото: скриншот YouTube

На первых секундах ее видео — обложка TIME за 2034 год с заголовком The worlds most famous artist Sonya Moroziuk (с англ. — известная во всем мире художница Соня Морозюк) и ее фото.

Фото из клипа Сони Морозюк "Свободная". Фото: скриншот YouTube

Фото из клипа Сони Морозюк "Свободная". Фото: скриншот YouTube

Режиссером видео артистки стала известная клипмейкер Елена Винярская.

"Сублимация последних полугода моей жизни — песня, а не картина. Чувствовать свободу в проявлениях, следовать своему творческому зову, верить в свое сегодня, отстаивать свою непоколебимость. Внутренняя империя человека может быть разной. Еще раз приглашаю почувствовать меня, открываю для вас другую свою грань, давая новую призму восприятия", — описала свое видео Морозюк.

Скандал с Романом Гринкевичем

Художницу обвиняют в том, что все подарки от ее бывшего жениха, бизнесмена Романа Гринкевича, были получены за счет средств, украденных из государственного бюджета. По данным следователей, он наживался на питании наших военных.

Напомним, что художница Соня Морозюк рассказала, как отреагировала на задержание своего экса Романа Гринкевича. Также девушка объяснила, почему до сих пор не продала украшения от экс-жениха.