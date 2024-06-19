Беременная жена Джастина Бибера обнажила кругленький животик на стильном фото

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Хейли Бибер, ожидающая первого ребенка от Джастина Бибера, снялась в кампейне своего косметического бренда Rhode. На фото 27-летняя модель позирует с круглым животиком.

Об этом стало известно из Instagram супруги Бибера.

Читайте также:

Жена Джастина Бибера поделилась беременным животиком

По слухам, Хейли на седьмом месяце беременности и станет матерью уже этим летом. Хейли Бибер ранее признавалась, что столкнулась с проблемами со здоровьем во время беременности: у нее сильная боль в пояснице.

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Как утверждают инсайдеры, якобы у 30-летнего Джастина Бибера обострились ментальные проблемы, и хотя Хейли пытается по возможности поддерживать его, это дается тяжело. Пока неизвестно, какогого пола будет ребенок, однако в сети подозревают, что у супругов будет девочка: они считают, что Хейли "заспойлерила" имя и пол ребенка в социальных сетях.

В сети начали обсуждать теорию, что Хейли может назвать дочь Эмори — именно такое имя мечтала дать своему ребенку от Бибера его бывшая девушка Селена Гомес. Девушек постоянно стравливают их хейтеры, хотя сами они отрицают, что между ними вражда. Сама Селена сейчас находится в счастливых отношениях с музыкальным продюсером Бенни Бланко, который не очень нравится ее поклонникам. После того, как стало известно о беременности Хейли, в сети появились слухи о скорой свадьбе Гомес, а ее бойфренд заявил, что готов стать отцом.

Напомним, беременная Хейли Бибер снялась в рекламе нарядов. А раньше Рози Хантингтон-Уайтли снялась в дорогих аксессуарах.