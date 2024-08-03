Екатерина Остапчук рассекретила подробности гендер-пати

Беременная жена Остапчука раскрыла некоторые подробности гендер-пати
Жена шоумена Владимира Остапчука, 24-летняя блогер Екатерина Остапчук (Полтавская до свадьбы) объявила о гендер-пати. По ее словам, она состоится уже в конце выходных.
Соответствующие сториз появились в Instagram блогера Екатерине Остапчук.
Гендер-пати Остапчуков
Екатерина находится на 21-й неделе беременности. Звездные супруги узнают пол ребенка не в Киеве, где живут, а во Львовской области. По словам блогера, празднования не будет, но организаторы подготовят хорошую зону для видео.
"Просто у мужа работа на красивой локации. Поэтому мы решили, что на следующий день и пол узнаем там. Ну почему добру пропадать, если уж едем. Мы не паримся", — призналась Екатерина и отметила, что уже подобрала платье для столь важного события.
Для 39-летнего телеведущего будущий ребенок станет третьим. От первого брака у него есть дочь и сын, живущие в Канаде с бывшей женой, переводчицей Еленой Войченко.
От второго брака с юристом Кристиной Горняк у Остапчука детей нет. Впрочем, бывшие так и не смогли поделить дом под Киевом. Там, кстати, охотно делает фотографии третья жена Остапчука. Для нее будущий ребенок станет первенцем.
Напомним, ранее мы писали, что как родители Владимира и Екатерины Остапчук отреагировали на новости о беременности. Также мы рассказывали, что голливудскую актрису Меган Фокс заподозрили в беременности.
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