Екатерина Остапчук рассекретила подробности гендер-пати

Блогер Екатерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Жена шоумена Владимира Остапчука, 24-летняя блогер Екатерина Остапчук (Полтавская до свадьбы) объявила о гендер-пати. По ее словам, она состоится уже в конце выходных.

Соответствующие сториз появились в Instagram блогера Екатерине Остапчук.

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Екатерина находится на 21-й неделе беременности. Звездные супруги узнают пол ребенка не в Киеве, где живут, а во Львовской области. По словам блогера, празднования не будет, но организаторы подготовят хорошую зону для видео.

"Просто у мужа работа на красивой локации. Поэтому мы решили, что на следующий день и пол узнаем там. Ну почему добру пропадать, если уж едем. Мы не паримся", — призналась Екатерина и отметила, что уже подобрала платье для столь важного события.

Беременная блогер Екатерина Остапчук. Скриншот: Instagram/poka.tya

Для 39-летнего телеведущего будущий ребенок станет третьим. От первого брака у него есть дочь и сын, живущие в Канаде с бывшей женой, переводчицей Еленой Войченко.

От второго брака с юристом Кристиной Горняк у Остапчука детей нет. Впрочем, бывшие так и не смогли поделить дом под Киевом. Там, кстати, охотно делает фотографии третья жена Остапчука. Для нее будущий ребенок станет первенцем.

Екатерина Остапчук в доме, о котором упоминала в соцсетях Кристина Горняк. Скриншот: Instagram/poka.tya

Напомним, ранее мы писали, что как родители Владимира и Екатерины Остапчук отреагировали на новости о беременности. Также мы рассказывали, что голливудскую актрису Меган Фокс заподозрили в беременности.