Катерина Остапчук розсекретила подробиці гендер-паті

Блогерка Катерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Дружина шоумена Володимира Остапчука, 24-річна блогерка Катерина Остапчук (Полтавська до весілля) оголосила про гендер-паті. За її словами, вона відбудеться вже наприкінці вихідних.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram блогерки Катерини Остапчук.

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Гендер-паті Остапчуків

Катерина перебуває на 21-му тижні вагітності. Зіркове подружжя дізнається стать дитини не в Києві, де живе, а у Львівській області. За словами блогерки, святкування не буде, але організатори підготують гарну зону для відео.

"Просто в чоловіка робота на красивій локації. Тому ми вирішили, що наступного дня і стать дізнаємося там. Ну чому добру пропадати, якщо вже їдемо. Ми не паримося", — зізналась Катерина та зауважила, що вже підібрала сукню для такої важливої події.

Вагітна блогерка Катерина Остапчук. Скриншот: Instagram/poka.tya

Для 39-річного телеведучого майбутня дитина стане третьою. Від першого шлюбу в нього є донька та син, які живуть в Канаді з колишньою дружиною, перекладачкою Оленою Войченко.

Від другого шлюбу з юристкою Христиною Горняк в Остапчука дітей не має. Втім, колишні так і не змогли поділити будинок під Києвом. Там, до речі, залюбки робить фотографії третя дружина Остапчука. Для неї майбутня дитина стане первістком.

Катерина Остапчук в будинку, про який згадувала в соцмережах Христинна Горняк. Скриншот: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми писали, що як батька Володимира та Катерини Остапчуків відреагували на новини про вагітність. Також ми розповідали, що голлівудську акторку Меган Фокс запідозрили у вагітності.