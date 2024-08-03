Катерина Остапчук розсекретила подробиці гендер-паті

Вагітна дружина Остапчука розкрила деякі подробиці гендер-паті
Дружина шоумена Володимира Остапчука, 24-річна блогерка Катерина Остапчук (Полтавська до весілля) оголосила про гендер-паті. За її словами, вона відбудеться вже наприкінці вихідних.
Відповідні сторіз з’явились в Instagram блогерки Катерини Остапчук.
Гендер-паті Остапчуків
Катерина перебуває на 21-му тижні вагітності. Зіркове подружжя дізнається стать дитини не в Києві, де живе, а у Львівській області. За словами блогерки, святкування не буде, але організатори підготують гарну зону для відео.
"Просто в чоловіка робота на красивій локації. Тому ми вирішили, що наступного дня і стать дізнаємося там. Ну чому добру пропадати, якщо вже їдемо. Ми не паримося", — зізналась Катерина та зауважила, що вже підібрала сукню для такої важливої події.
Для 39-річного телеведучого майбутня дитина стане третьою. Від першого шлюбу в нього є донька та син, які живуть в Канаді з колишньою дружиною, перекладачкою Оленою Войченко.
Від другого шлюбу з юристкою Христиною Горняк в Остапчука дітей не має. Втім, колишні так і не змогли поділити будинок під Києвом. Там, до речі, залюбки робить фотографії третя дружина Остапчука. Для неї майбутня дитина стане первістком.
Нагадаємо, раніше ми писали, що як батька Володимира та Катерини Остапчуків відреагували на новини про вагітність. Також ми розповідали, що голлівудську акторку Меган Фокс запідозрили у вагітності.
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