Беременная жена победителя "Танцев со звездами" в бикини показала, как изменилась ее фигура

Беременная супруга победителя "Танців з зірками" в бикини показала, как изменилась ее фигура
Супруга победителя "Танцев со звездами" Жени Кота, Наталья Татаринцева отправилась на отдых. Танцовщица на втором триместре беременности показала, как изменилась ее фигура в последнее время.
Фото будущая мама опубликовала в Instagram.
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Наталья Татаринцева поделилась с фолловерами фото в бикини. Женщина отдыхает на курорте и демонстрирует, как изменилась ее фигура за последнее время. На фото танцовщица позирует в ярком бикини и честно говорит о набранных килограммах.
"Пузяш растет, а с ним и бедра, попа, бока и целлюлит, который Коту нравится", — комментирует Наталья Татаринцева.
Ранее супруги признались, что пытались забеременеть 4 года.
"Нам ставили диагноз — бесплодие. Мы год работали с репродуктологом и уже были готовы на ЭКО…а потом обняли друг друга и решили просто ждать, пока к нам придет наше чудо. Тем временем любили, жили нашу жизнь, создавали новые проекты и были готовы ко всему, что к нам приходит. А пришло самое ожидаемое в самый неожиданный момент, и мы к этому готовы", — сообщила танцовщица.
Пара узнала о беременности еще в начале ноября. Наталья долго не могла в это поверить и провела сразу три теста на беременность. И, наконец, результат был положительным.
Напомним, бывшая супруга Ченнинга Татума ждет третьего ребенка.
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