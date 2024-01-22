Беременная жена победителя "Танцев со звездами" в бикини показала, как изменилась ее фигура

Танцовщица Наталья Татаринцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Супруга победителя "Танцев со звездами" Жени Кота, Наталья Татаринцева отправилась на отдых. Танцовщица на втором триместре беременности показала, как изменилась ее фигура в последнее время.

Фото будущая мама опубликовала в Instagram.

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Наталья Татаринцева поделилась с фолловерами фото в бикини. Женщина отдыхает на курорте и демонстрирует, как изменилась ее фигура за последнее время. На фото танцовщица позирует в ярком бикини и честно говорит о набранных килограммах.

Танцовщица Наталья Татаринцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Танцовщица Наталья Татаринцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Танцовщица Наталья Татаринцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

"Пузяш растет, а с ним и бедра, попа, бока и целлюлит, который Коту нравится", — комментирует Наталья Татаринцева.

Ранее супруги признались, что пытались забеременеть 4 года.

"Нам ставили диагноз — бесплодие. Мы год работали с репродуктологом и уже были готовы на ЭКО…а потом обняли друг друга и решили просто ждать, пока к нам придет наше чудо. Тем временем любили, жили нашу жизнь, создавали новые проекты и были готовы ко всему, что к нам приходит. А пришло самое ожидаемое в самый неожиданный момент, и мы к этому готовы", — сообщила танцовщица.

Пара узнала о беременности еще в начале ноября. Наталья долго не могла в это поверить и провела сразу три теста на беременность. И, наконец, результат был положительным.

Напомним, бывшая супруга Ченнинга Татума ждет третьего ребенка.

Ранее Меган Фокс появилась на публике в смелом наряде после откровений о неудачной беременности.