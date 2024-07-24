Беременная супруга Джастина Бибера обнажила кругленький животик в модном глянце

Супруга Джастина Бибера. Фото: wmagazine.com

Хейли Бибер дала первое обширное интервью после объявления о беременности. 27-летняя модель, бизнесвумен, инфлюенсер и супруга Джастина Бибера появилась на обложке летнего спецвыпуска журнала W Magazine и снялась в фотосессии, показав кругленький животик.

Об этом пишет W Magazine.

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Одной из главных тем стала беременность Хейли. Она рассказала, что ее мучает утренняя тошнота, но не утром, а постоянно. До беременности Хейли придерживалась белковой диеты, но сейчас прислушивается к своему телу: "Я просто прислушиваюсь к тому, что хочет ребенок. Если малыш хочет пиццу, значит, будет пицца".

Супруга Джастина Бибера. Фото: wmagazine.com

Супруга Джастина Бибера Хейли Бибер. Фото: wmagazine.com

Супруга Джастина Бибера Хейли Бибер скрывала беременность. Фото: wmagazine.com

Супруга Джастина Бибера Хейли Бибер наняла личного шеф-повара. Фото: wmagazine.com

Супруга Джастина Бибера Хейли Бибер страдает от хейтеров. Фото: wmagazine.com

За рационом Хейли следит частный шеф-повар, которого она наняла специально во время беременности.

Свое состояние Бибер скрывала шесть месяцев — и говорит, что делала бы это и дальше, если бы могла: "Наверное, я могла бы все скрывать до последнего. Но мне не нравилось, что я не могу радоваться своей беременности открыто. Казалось, я скрываю какой-то большой секрет, и это было неприятно".

Супруга Джастина Бибер Хейли Бибер страдает от токсикоза. Фото: wmagazine.com

Супруга Джастина Бибера Хейли Бибер снялась в модной фотосессии. Фото: wmagazine.com

Супруга Джастина Бибер Хейли Бибер снялась на последних сроках беременности в фотосессии. Фото: wmagazine.com

Живот Хейли был настолько миниатюрным, что никто не мог заподозрить ее в беременности, а мешковатая одежда помогала ей скрывать свое положение.

Хейли — дочь актера Стивена Болдуина и графического дизайнера Кенни Деодато. Она росла в абсолютном изобилии и свое детство называет счастливым. Однако уже в 17 лет Хейли начала самостоятельную жизнь: заключила контракт с модельным агентством Ford Models и переехала в Нью-Йорк, где оказалась "в окружении взрослых людей, делающих очень взрослые вещи": "Я начала путешествовать по миру, зарабатывать первые деньги, у меня появилась своя квартира и мне пришлось учиться жить самой и самой оплачивать счета".

Супруга Джастина Бибера Хейли Бибер поразила смелыми кадрами. Фото: wmagazine.com

Супруга Джастина Бибера Хейли Бибер расстраивалась из-за критиков. Фото: wmagazine.com

В 21 год Хейли вышла замуж. Оберегать свою личную жизнь от прессы — давняя привычка Хейли, ее продолжают сравнивать и стравливать с бывшей девушкой Бибера Селеной. Гомес. Но о хейтерах Хейли высказалась: "С первого дня наших отношений с Джастином я расстраивалась из-за того, что о нас говорили. "Они ненавидят друг друга/разводятся". Вроде бы люди не хотели верить, что мы счастливы. Раньше я пыталась вести себя так, будто бы меня задевает это все меньше и меньше. Но я понимаю, что действительно легче от этого не становится".

Супруга Джастина Бибера Хейли Бибер примеряла нежные образы. Фото: wmagazine.com

Супруга Джастина Бибера Хейли Бибер поразила стильными образами. Фото: wmagazine.com

Частично из-за повышенной тревожности Хейли сейчас ограничивает свое присутствие в интернете: "Интернет — это страшное место для беременной женщины. Можно увидеть очень много неприятных историй — о травматических родах или травматичном опыте беременности. Я знаю, что такие реалии, но я просто не хочу пугать себя".

Хейли пытается сконцентрироваться на позитиве — и в этом ей помогают забота и поддержка супруга. Тот, кстати, недавно подарил ей новое обручальное кольцо Lorraine Schwartz — в таблоидах писали, что с бриллиантом на 10 карат больше, но Хейли это отрицает: "На самом деле он всего на карат больше, просто продолговатой формы. Таблоиды пишут, что им вздумается, не хочу говорить об этом", — сказала она интервьюеру, который подчеркивает, что сразу после этого Хейли спрятала руки так, чтобы не было видно кольца.

Сейчас они с Джастином стараются как можно больше времени проводить наедине друг с другом, отказываясь от вечеринок с друзьями и выходов в свет — чтобы насладиться тем, что их пока только двое: "В самом начале беременности все это вызывало очень много эмоций. Я думала: "Я настолько сильно люблю этого человека, как я могу вовлечь в это кого-то еще?".

Напомним, звезда "Барби" Марго Робби беременна первенцем. А раньше мы писали, что Джастин Бибер умилил нежным фото с беременной супругой.