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Беременная Джамала призналась, чем она сейчас занимается — не любит сидеть на месте

17 мая 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Беременная певица Джамала призналась, что никогда не ходила в декрет
Украинская певица Джамала в шоу "20:23". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная украинская певица с крымскотатарскими корнями Джамала дала откровенное интервью Жене Яновичу. В нем 40-летняя народная артистка Украины, которая сейчас ждет ребенка, честно призналась, чем занимается во время беременности.

Интервью с Джамалой Женя Янович обнародовал на своем канале в YouTube.

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Джамала во время беременности

Украинская исполнительница признается, что она любит, когда ей есть, чем себя занять, ведь у нее такой характер. Джамала отмечает, что такой ее научили быть родители, а декрета у нее вообще не было никогда за все ее беременности.

"Я люблю, когда есть много, что делать, и мне хочется это делать. Это не то, что я себя заставляю, это мой темперамент. Мои родители меня научили работать, я люблю работать. Мне очень хочется успеть сделать релиз новой песни до рождения. Хотя, как такого декрета у меня не было и не будет на самом деле", — подчеркнула Джамала.

Джамала во время интервью Жене Яновичу
Певица Джамала во время интервью Жене Яновичу. Фото: скриншот с YouTube

Артистка вспоминает момент, когда она посещала военных защитников, получивших тяжелые ранения на поле боя. Тогда Джамала поняла, что она не имеет права плакать, ведь, увидев мужество военных, она не могла этого делать.

"Во время войны пересекается с благотворительными концертами, походами к военным… Момент был три дня назад, когда я пошла к военным, тяжело раненым, и в такие моменты ты понимаешь, что у тебя состояние такое, слишком чувствительной становишься, но ты выходишь, видишь их, какие они сильные мужественные, и ты понимаешь, что ты не можешь позволить себе плакать. Ты должна петь! Это такой у меня темперамент", — также добавила украинская певица.

Третья беременность Джамалы

В начале февраля этого года украинская артистка сообщила, что она беременна. Женщина показала загадочную фотографию, где ее можно увидеть с животиком. Это уже третья беременность Джамалы, у которой уже есть два сына.

Джамала со своим мужем и сыновьями
Певица Джамала со своим мужем и сыновьями. Фото: Instagram Джамалы

"Беременна. Это настолько глубоко… И сейчас совсем по-другому это воспринимаю. Имею в себе Надежду, Веру и огромную Любовь!" — написала в описании под снимком Джамала.

Публикация со страницы Джамалы
Новость Джамалы о беременности. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что артистка Джамала рассказала, когда будет давать свои концерты в родном Крыму.

Раньше мы рассказывали о том, что украинская певица Джамала нежно обратилась к родной маме.

Также мы сообщали о том, что народная артистка Украины Джамала представила чувственную песню о друге, погибшем на войне.

Джамала
шоу-бизнес
украинские звезды
Женя Янович

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