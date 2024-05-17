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Вагітна Джамала зізналася, чим вона зараз займається — не любить сидіти на місці

17 травня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Вагітна співачка Джамала зізналася, що ніколи не ходила в декрет
Українська співачка Джамала у шоу "20:23". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська співачка з кримськотатарським корінням Джамала дала відверте інтерв’ю Жені Яновичу. У ньому 40-річна народна артистка України, яка зараз чекає на дитину, чесно зізналася, чим вона займається під час вагітності.

Інтерв’ю з Джамалою Женя Янович оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

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Джамала під час вагітності

Українська виконавиця зізнається, що вона любить, коли їй є, чим себе зайняти, адже в неї такий характер. Джамала наголошує, що такою її навчили бути батьки, а декрету в неї взагалі не було ніколи за всі її вагітності.

"Я люблю, коли є багато, що робити, і мені хочеться це робити. Це не те, що я себе змушую, це мій темперамент. Мої батьки мене навчили працювати, я люблю працювати. Мені дуже хочеться встигнути зробити реліз нової пісні до народження. Хоча, як такового декрету в мене не було і не буде насправді", — наголосила Джамала.

Джамала во время интервью Жене Яновичу
Співачка Джамала під час інтерв'ю Жені Яновичу. Фото: скриншот з YouTube

Артистка згадує момент, коли вона відвідувала військових захисників, які отримали важкі поранення на полі бою. Тоді Джамала зрозуміла, що вона не має права плакати, адже, побачивши мужність військових, вона не могла цього робити.

"Під час війни перетинається з благодійними концертами, походами до військових… Момент був три дні тому, коли я пішла до військових, важко поранених, і в такі моменти ти розумієш, що в тебе стан такий, надто чуттєва стаєш, але ти виходиш, бачиш їх, які вони сильні мужні, і ти розумієш, що ти не можеш дозволити собі плакати. Ти маєш співати! Це такий в мене темперамент", — також додала українська співачка.

Третя вагітність Джамали

На початку лютого цього року українська артистка повідомила про те, що вона вагітна. Жінка показала загадкову фотографію, де її можна побачити з животиком. Це вже третя вагітність Джамали, в якої вже є два сини.

Джамала со своим мужем и сыновьями
Співачка Джамала зі своїм чоловіком і синами. Фото: Instagram Джамали

 "При надії. Це настільки глибоко… І зараз зовсім по-іншому це сприймаю. Маю у собі Надію, Віру та величезну Любов!" — написала в описі під знімком Джамала.

Публікація зі сторінки Джамали
Новина Джамали про вагітність. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що артистка Джамала розповіла, коли даватиме свої концерти в рідному Кримі.

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Джамала ніжно звернулася до рідної мами. 

Також ми повідомляли про те, що народна артистка України Джамала презентувала чуттєву пісню про друга, який загинув на війні.

Джамала
шоу-бізнес
українські зірки
Євген Янович

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