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Беременную Хейли Бибер заметили на прогулке в Лос-Анджелесе

15 мая 2024 11:41
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Гейли Бибер продемонстрировала беременный животик.
Американская модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американская модель Хейли Бибер продемонстрировала свой округлый животик во время прогулки с мужем Джастином Бибером через несколько дней после того, как пара сообщила новость о том, что они ждут первенца. По слухам, жена поп-певца находится на шестом месяце беременности.

Об этом пишет Daily Mail.

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Супругов заметили возле офисного здания в Лос-Анджелесе. Беременная Хейли Бибер демонстрировала свой голый животик в стильном белом кроп-топе, который она дополнила черным оверсайз жакетом, широкими брюками, массивными ботинками, черными солнцезащитными очками и серьгами золотого цвета.

Гейли Бибер.засветила беременный животик
Модель Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером. Фото: BACKGRID
Гейли Бибер на шестом месяце беременности
Модель Хейли Бибер. Фото: BACKGRID
Беременная Гейли Бибер на прогулке в Лос-Анджелесе.
Модель Хейли Бибер. Фото: BACKGRID

Джастин Бибер выбрал для себя более повседневный образ. Музыкант надел футболку с принтом и неоново-зеленые баскетбольные шорты. Артист дополнил свой образ белой шапкой и crocs светлого цвета. Интересно, что певца заметили без кольца.

Беременная Гейли Бибер на прогулке с мужем
Модель Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером. Фото: BACKGRID
Джастин Бибер забыл надеть обручальные кольца
Певец Джастин Бибер забыл надеть обручальное кольцо. Фото: BACKGRID

Пара поженилась в сентябре 2018 года. По инсайдерской информации, Хейли находится на шестом месяце беременности.

Напомним, певец Джастин Бибер шокировал поклонников странным образом в тапочках за почти 3 тысячи долларов. Также мы рассказывали, почему он совсем недавно плакал.

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