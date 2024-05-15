Гейли Бибер продемонстрировала беременный животик.

Американская модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Американская модель Хейли Бибер продемонстрировала свой округлый животик во время прогулки с мужем Джастином Бибером через несколько дней после того, как пара сообщила новость о том, что они ждут первенца. По слухам, жена поп-певца находится на шестом месяце беременности.

Об этом пишет Daily Mail.

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Супругов заметили возле офисного здания в Лос-Анджелесе. Беременная Хейли Бибер демонстрировала свой голый животик в стильном белом кроп-топе, который она дополнила черным оверсайз жакетом, широкими брюками, массивными ботинками, черными солнцезащитными очками и серьгами золотого цвета.

Модель Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером. Фото: BACKGRID

Модель Хейли Бибер. Фото: BACKGRID

Модель Хейли Бибер. Фото: BACKGRID

Джастин Бибер выбрал для себя более повседневный образ. Музыкант надел футболку с принтом и неоново-зеленые баскетбольные шорты. Артист дополнил свой образ белой шапкой и crocs светлого цвета. Интересно, что певца заметили без кольца.

Модель Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером. Фото: BACKGRID

Певец Джастин Бибер забыл надеть обручальное кольцо. Фото: BACKGRID

Пара поженилась в сентябре 2018 года. По инсайдерской информации, Хейли находится на шестом месяце беременности.

Напомним, певец Джастин Бибер шокировал поклонников странным образом в тапочках за почти 3 тысячи долларов. Также мы рассказывали, почему он совсем недавно плакал.