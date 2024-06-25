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Валюха из "Сватов" загорелась идеей снять новый сезон сериала, чтобы помирить россиян и украинцев

25 июня 2024 17:17
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Актриса Татьяна Кравченко о новом сезоне "Сватов" — скандальная путинистка дала интервью
Российская актриса Татьяна Кравченко. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Российская актриса Татьяна Кравченко, известная украинцам по роли Валюхи в сериале "Сваты", в очередной раз оскандалилась. Она призналась, что была бы не прочь снять новый сезон популярного ранее сериала для того, чтобы помирить украинцев с убийцами.

Об этом она заявила в интервью на одном из белорусских телеканалов.

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В то время как на Украину летят российские бомбы и ракеты, Валюха из "Сватов" планирует помирить украинцев с оккупантами. Для реализации этой цели она предложила снять новый сезон легендарного сериала после окончания войны.

Новые истории должны вроде бы объединить наши народы, которые сейчас "в сложной ситуации" и сравнила ежедневные убийства украинцев с конфликтами в семье, которые почти всегда можно разрешить.

Валюха из "Сватов" загорелась идеей снять новый сезон сериала, чтобы помирить россиян и украинцев - фото 1
Российская актриса Татьяна Кравченко. Фото: росСМИ

"Можно показать конфликт в нашей многонациональной семье и то, как мы после него примиряемся. Думаю, получилась бы хорошая аналогия. "Сваты" могли бы выступить объединяющей историей о том, что родные люди и в сложной ситуации всегда найдут точку соприкосновения, потому что они — семья. Искусство подсказало бы, как сосредоточиться не на злости, а на любви — кровной, исторической. Мы с Федей готовы сняться в "объединительном" сезоне "Сватов", заявила путинистка.

Валюха поддерживает кровавый режим Путина

Актриса Татьяна Кравченко родилась в украинском городе Донецк, однако открыто поддерживает убийства своих земляков. Она поддержала аннексию и оккупацию Донбасса, а также неоднократно публично поддерживала действия оккупантов. Кравченко внесена в базу "Миротворец".

Напомним, актриса Анна Кошмал рассказала все, что думает о своих российских коллегах из сериала "Сваты". А также Евросоюз внес в санкционный список путинистов — Шамана, Полину Гагарину и Охлобыстина.

россияне
аннексия
Сваты
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война в Украине
российские звезды

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