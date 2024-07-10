Анджелины Джоли похудела

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Близкие Анджелины Джоли переживают за ее здоровье из-за ее худощавости после недавнего появления актрисы на премии "Тони". Раньше часто появлялись слухи о том, что Джоли, перенесшая двойную мастэктомию и удалившая яичники с целью профилактики рака, серьезно больна.

Об этом пишет RadarOnline.

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Издание отмечает, что "резкая потеря веса" может быть связана с переживаниями из-за судебных разбирательств с бывшим супругом Брэдом Питтом. Они судятся за совместную винодельню Chateau Miraval, также поводом для конфликта стали отношения актера с общими детьми, которых, по мнению близких Питта, Джоли настраивает против него.

Актриса Анджелина Джоли с дочерью Вивьен. Фото: Reuters

"Она выглядит очень худой, почти болезненной, и, вероятно, весит не больше 45 кг. Она либо забывает есть, либо не хочет. Друзья боятся, что она так долго не протянет", — говорит источник.

Известный врач Гейб Миркин в разговоре с журналистами даже предположил, что у 49-летней актрисы есть остеопороз. Но другой инсайдер рассказал, что у Джоли все хорошо и она сосредоточена на своих детях.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

"Энджи выглядит очень счастливой и довольной своей жизнью. Она сосредоточена на детях и работе. Она занимается проектами, которые ей очень интересны", — утверждает источник.

60-летний Брэд Питт, в свою очередь, ранее впервые вывел в свет вместе со своей возлюбленной, 34-летней Инес де Рамон. Пара посетила финал Гран-при Великобритании, проходящий на трассе "Сильверстоун" в Нортгэмптоншире. По словам инсайдеров, Питт готов завести детей вместе с Инес и считает, что она станет прекрасной матерью.

Напомним, Анджелину Джоли заметили во время шопинга с сыном от Брэда Питта.