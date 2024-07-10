Анджелины Джоли похудела

Весит почти 45 килограммов — друзей Анджелины Джоли беспокоит ее здоровье
Близкие Анджелины Джоли переживают за ее здоровье из-за ее худощавости после недавнего появления актрисы на премии "Тони". Раньше часто появлялись слухи о том, что Джоли, перенесшая двойную мастэктомию и удалившая яичники с целью профилактики рака, серьезно больна.
Об этом пишет RadarOnline.
Вес Анджелины Джоли беспокоит ее друзей
Издание отмечает, что "резкая потеря веса" может быть связана с переживаниями из-за судебных разбирательств с бывшим супругом Брэдом Питтом. Они судятся за совместную винодельню Chateau Miraval, также поводом для конфликта стали отношения актера с общими детьми, которых, по мнению близких Питта, Джоли настраивает против него.
"Она выглядит очень худой, почти болезненной, и, вероятно, весит не больше 45 кг. Она либо забывает есть, либо не хочет. Друзья боятся, что она так долго не протянет", — говорит источник.
Известный врач Гейб Миркин в разговоре с журналистами даже предположил, что у 49-летней актрисы есть остеопороз. Но другой инсайдер рассказал, что у Джоли все хорошо и она сосредоточена на своих детях.
"Энджи выглядит очень счастливой и довольной своей жизнью. Она сосредоточена на детях и работе. Она занимается проектами, которые ей очень интересны", — утверждает источник.
60-летний Брэд Питт, в свою очередь, ранее впервые вывел в свет вместе со своей возлюбленной, 34-летней Инес де Рамон. Пара посетила финал Гран-при Великобритании, проходящий на трассе "Сильверстоун" в Нортгэмптоншире. По словам инсайдеров, Питт готов завести детей вместе с Инес и считает, что она станет прекрасной матерью.
Напомним, Анджелину Джоли заметили во время шопинга с сыном от Брэда Питта.
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