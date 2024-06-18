Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Тяжелобольная Селин Дион поразила изысканным выходом на премьере фильма arrow

Тяжелобольная Селин Дион поразила изысканным выходом на премьере фильма

18 июня 2024 07:30
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Больная Селин Дион поразила изысканным выходом на премьере фильма
Певица Селин Дион. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Селин Дион выглядела потрясающе, когда появилась на показе своего документального фильма "Я: Селин Дион" в Нью-Йорке. Он рассказывает о том, как мега-звезда преодолевает трудности, связанные с болезнью.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Селин Дион сияла на красной дорожке премьеры

Селин Дион позировала на показе в кремовом топе и макси-юбке в тон. Она добавила серебряный пояс, бриллиантовые браслеты, кольца и серьги.

 

Певица Селин Дион
Певица Селин Дион. Фото: Reuters

 

Звезда тайно сражалась с болезнью в течение 17 лет, прежде чем обнародовать ее в 2022 году. Ее появление на показе произошло только через неделю после того, как Селин пообещала, что вернется на сцену.

 

Певица Селин Дион
Певица Селин Дион. Фото: Reuters

 

Певица Селин Дион
Певица Селин Дион. Фото: Reuters

 

Документальный фильм звезды, снятый режиссером Ирэн Тейлор, выйдет 25 июня на Prime Video.

На показе Селин поддерживал ее 23-летний сын Р. С. Анжелил. Документальный фильм охватывает ее жизнь с момента, когда ей впервые поставили диагноз синдрома мышечной скованности, и ее борьбу с ним.

"Путь к восстановлению моей карьеры продолжается, я поняла, как сильно мне не хватало возможности видеть своих поклонников. В свое отсутствие я решила задокументировать эту часть своей жизни, чтобы помочь другим, у кого этот же диагноз", — говорит Селин.

 

Певица Селин Дион
Певица Селин Дион. Фото: Reuters

 

Певица Селин Дион
Певица Селин Дион. Фото: Reuters

 

Певица Селин Дион с сыном
Певица Селин Дион с сыном. Фото: Reuters

 

По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта, SPS является редким и прогрессирующим заболеванием, поражающим мышцы человека. По мере прогрессирования некоторые люди могут потерять способность ходить из-за того, что у них нет рефлексов. Они также более уязвимы для падений или получают серьезные травмы, если падают.

Симптомы синдрома мышечной скованности включают ригидность мышц рук, ног и туловища, а также повышенную чувствительность к шуму, эмоциональному стрессу и прикосновениям. Шумы могут спровоцировать мышечный спазм или падение.

Напомним, звезда "Игры престолов" рассказала, как пережила инсульты. А раньше стало известно, как Селин Дион борется с болезнью.

звезды
Селин Дион
певица
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор