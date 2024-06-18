Больная Селин Дион поразила изысканным выходом на премьере фильма

Певица Селин Дион. Фото: Reuters

Певица Селин Дион выглядела потрясающе, когда появилась на показе своего документального фильма "Я: Селин Дион" в Нью-Йорке. Он рассказывает о том, как мега-звезда преодолевает трудности, связанные с болезнью.

Об этом пишет Daily Mail.

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Селин Дион позировала на показе в кремовом топе и макси-юбке в тон. Она добавила серебряный пояс, бриллиантовые браслеты, кольца и серьги.

Певица Селин Дион. Фото: Reuters

Звезда тайно сражалась с болезнью в течение 17 лет, прежде чем обнародовать ее в 2022 году. Ее появление на показе произошло только через неделю после того, как Селин пообещала, что вернется на сцену.

Певица Селин Дион. Фото: Reuters

Певица Селин Дион. Фото: Reuters

Документальный фильм звезды, снятый режиссером Ирэн Тейлор, выйдет 25 июня на Prime Video.

На показе Селин поддерживал ее 23-летний сын Р. С. Анжелил. Документальный фильм охватывает ее жизнь с момента, когда ей впервые поставили диагноз синдрома мышечной скованности, и ее борьбу с ним.

"Путь к восстановлению моей карьеры продолжается, я поняла, как сильно мне не хватало возможности видеть своих поклонников. В свое отсутствие я решила задокументировать эту часть своей жизни, чтобы помочь другим, у кого этот же диагноз", — говорит Селин.

Певица Селин Дион. Фото: Reuters

Певица Селин Дион. Фото: Reuters

Певица Селин Дион с сыном. Фото: Reuters

По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта, SPS является редким и прогрессирующим заболеванием, поражающим мышцы человека. По мере прогрессирования некоторые люди могут потерять способность ходить из-за того, что у них нет рефлексов. Они также более уязвимы для падений или получают серьезные травмы, если падают.

Симптомы синдрома мышечной скованности включают ригидность мышц рук, ног и туловища, а также повышенную чувствительность к шуму, эмоциональному стрессу и прикосновениям. Шумы могут спровоцировать мышечный спазм или падение.

Напомним, звезда "Игры престолов" рассказала, как пережила инсульты. А раньше стало известно, как Селин Дион борется с болезнью.