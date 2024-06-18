Больная Селин Дион поразила изысканным выходом на премьере фильма

Тяжелобольная Селин Дион поразила изысканным выходом на премьере фильма
Певица Селин Дион выглядела потрясающе, когда появилась на показе своего документального фильма "Я: Селин Дион" в Нью-Йорке. Он рассказывает о том, как мега-звезда преодолевает трудности, связанные с болезнью.
Об этом пишет Daily Mail.
Селин Дион сияла на красной дорожке премьеры
Селин Дион позировала на показе в кремовом топе и макси-юбке в тон. Она добавила серебряный пояс, бриллиантовые браслеты, кольца и серьги.
Звезда тайно сражалась с болезнью в течение 17 лет, прежде чем обнародовать ее в 2022 году. Ее появление на показе произошло только через неделю после того, как Селин пообещала, что вернется на сцену.
Документальный фильм звезды, снятый режиссером Ирэн Тейлор, выйдет 25 июня на Prime Video.
На показе Селин поддерживал ее 23-летний сын Р. С. Анжелил. Документальный фильм охватывает ее жизнь с момента, когда ей впервые поставили диагноз синдрома мышечной скованности, и ее борьбу с ним.
"Путь к восстановлению моей карьеры продолжается, я поняла, как сильно мне не хватало возможности видеть своих поклонников. В свое отсутствие я решила задокументировать эту часть своей жизни, чтобы помочь другим, у кого этот же диагноз", — говорит Селин.
По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта, SPS является редким и прогрессирующим заболеванием, поражающим мышцы человека. По мере прогрессирования некоторые люди могут потерять способность ходить из-за того, что у них нет рефлексов. Они также более уязвимы для падений или получают серьезные травмы, если падают.
Симптомы синдрома мышечной скованности включают ригидность мышц рук, ног и туловища, а также повышенную чувствительность к шуму, эмоциональному стрессу и прикосновениям. Шумы могут спровоцировать мышечный спазм или падение.
Напомним, звезда "Игры престолов" рассказала, как пережила инсульты. А раньше стало известно, как Селин Дион борется с болезнью.
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