Тяжелобольной Оззи Осборн согласился снова выйти на сцену с музыкантами группы Black Sabbath

Британский музыкант Оззи Осборн. Фото: Instagram/ozzyosbourne

В начале этого года жена британского музыканта Оззи Осборна заявила, что тот хочет отыграть последние концерты, прежде чем закончит музыкальную карьеру. Больше конкретики сейчас добавил басист рок-группы Black Sabbath Гизер Батлер.

Об этом сообщает издание NME.

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По словам Батлера, 75-летний Осборн согласился в последний раз выступить вместе с легендарной группой. Причем в оригинальном составе Black Sabbath. И именно в этом есть проблематика.

"Я бесспорно за то, чтобы довести это дело до конца. Мы с Оззи договорились, но я не уверен относительно кого-то еще. Нам придется поговорить об этом с Биллом Уордом. Каждый хочет это сделать, но я не знаю, способен ли он сейчас", — заявил бас-гитарист группы Black Sabbath.

По словам Батлера, Осборн хотел бы устроить шоу на стадионе "Астон-Вилла" в Бирмингеме. Именно об этом городе раньше говорила жена Оззи Осборна, Шэрон.

Отметим, что в феврале 2023 известный рокер объявил, что официально прекращает гастрольную деятельность. Причиной стали проблемы со здоровьем. 75-летний Оззи страдает от болезни Паркинсона и онкологии.

У музыканта обнаружили опухоль во время операции на позвоночнике, когда вынимали поврежденные из-за падения металлические стержни. Их установили еще в 2003 году после ДТП. Ранее в интервью Осборн сказал, что ему осталось жить 10 лет.

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