Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Тяжелобольной Оззи Осборн согласился снова выйти на сцену — но есть препятствие arrow

Тяжелобольной Оззи Осборн согласился снова выйти на сцену — но есть препятствие

31 мая 2024 06:31
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Тяжелобольной Оззи Осборн согласился снова выйти на сцену с музыкантами группы Black Sabbath
Британский музыкант Оззи Осборн. Фото: Instagram/ozzyosbourne
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В начале этого года жена британского музыканта Оззи Осборна заявила, что тот хочет отыграть последние концерты, прежде чем закончит музыкальную карьеру. Больше конкретики сейчас добавил басист рок-группы Black Sabbath Гизер Батлер.

Об этом сообщает издание NME.

Читайте также:

Последние концерты Оззи Осборна

По словам Батлера, 75-летний Осборн согласился в последний раз выступить вместе с легендарной группой. Причем в оригинальном составе Black Sabbath. И именно в этом есть проблематика.

"Я бесспорно за то, чтобы довести это дело до конца. Мы с Оззи договорились, но я не уверен относительно кого-то еще. Нам придется поговорить об этом с Биллом Уордом. Каждый хочет это сделать, но я не знаю, способен ли он сейчас", — заявил бас-гитарист группы Black Sabbath.

По словам Батлера, Осборн хотел бы устроить шоу на стадионе "Астон-Вилла" в Бирмингеме. Именно об этом городе раньше говорила жена Оззи Осборна, Шэрон.

Отметим, что в феврале 2023 известный рокер объявил, что официально прекращает гастрольную деятельность. Причиной стали проблемы со здоровьем. 75-летний Оззи страдает от болезни Паркинсона и онкологии.

У музыканта обнаружили опухоль во время операции на позвоночнике, когда вынимали поврежденные из-за падения металлические стержни. Их установили еще в 2003 году после ДТП. Ранее в интервью Осборн сказал, что ему осталось жить 10 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ozzy Osbourne (@ozzyosbourne)

Напомним, ранее мы писали, что гитара Джона Леннона ушла с молотка почти за 3 млн долларов. Также мы рассказывали, что голливудские актеры Брэд Питт и Джордж Клуни воссоединились на экране в комедийном боевике "Одинокие волки".

зарубежные звезды
концерт
музыка
Оззи Осборн

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера