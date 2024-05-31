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Важкохворий Оззі Осборн погодився знову вийти на сцену — втім, є перешкода

31 травня 2024 06:31
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Стас Кожушко
Редактор
Важкохворий Оззі Осборн погодився знову вийти на сцену з музикантами гурту Black Sabbath
Британський музикант Оззі Осборн. Фото: Instagram/ozzyosbourne
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На початку цього року дружина британського музиканта Оззі Осборна заявила, що той хоче відіграти останні концерти, перш ніж закінчить музичну кар'єру. Більше конкретики зараз додав басист рок-групи Black Sabbath Гізер Батлер.

Про це повідомляє видання NME.

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За словами Батлера, 75-річний Осборн погодився востаннє виступити разом із легендарним гуртом. Причому в оригінальному складі Black Sabbath. І саме в цьому є певна проблематика.

"Я безперечно за те, щоб довести цю справу до кінця. Ми з Оззі домовилися, але я не впевнений щодо когось ще. Нам доведеться поговорити про це з Біллом Вордом. Кожен хоче це зробити, але я не знаю, чи він здатний зараз", — заявив бас-гітарист гурту Black Sabbath.

За словами Батлера, Осборн хотів би влаштувати шоу на стадіоні "Астон-Вілла" у Бірмінгемі. Саме про це місто раніше казала дружина Оззі Осборна, Шерон.

Зазначимо, що у лютому 2023 року відомий рокер оголосив, що офіційно припиняє гастрольну діяльність. Причиною стали проблеми зі здоров'ям. 75-річний Оззі страждає від хвороби Паркінсона та онкології.

В музиканта виявили пухлину під час операції на хребті, коли виймали пошкоджені через падіння металеві стрижні. Їх йому встановили ще у 2003 році після ДТП.  Раніше в інтерв’ю Осборн казав, що йому залишилось жити 10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гітара Джона Леннона пішла з молотка за майже 3 млн доларів. Також ми розповідали, що голлівудські актори Бред Пітт і Джордж Клуні возз'єдналися на екрані у комедійному бойовику "Самотні вовки".

закордонні зірки
концерт
музика
Оззі Осборн

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