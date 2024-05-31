Важкохворий Оззі Осборн погодився знову вийти на сцену з музикантами гурту Black Sabbath

Британський музикант Оззі Осборн. Фото: Instagram/ozzyosbourne

На початку цього року дружина британського музиканта Оззі Осборна заявила, що той хоче відіграти останні концерти, перш ніж закінчить музичну кар'єру. Більше конкретики зараз додав басист рок-групи Black Sabbath Гізер Батлер.

Про це повідомляє видання NME.

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За словами Батлера, 75-річний Осборн погодився востаннє виступити разом із легендарним гуртом. Причому в оригінальному складі Black Sabbath. І саме в цьому є певна проблематика.

"Я безперечно за те, щоб довести цю справу до кінця. Ми з Оззі домовилися, але я не впевнений щодо когось ще. Нам доведеться поговорити про це з Біллом Вордом. Кожен хоче це зробити, але я не знаю, чи він здатний зараз", — заявив бас-гітарист гурту Black Sabbath.

За словами Батлера, Осборн хотів би влаштувати шоу на стадіоні "Астон-Вілла" у Бірмінгемі. Саме про це місто раніше казала дружина Оззі Осборна, Шерон.

Зазначимо, що у лютому 2023 року відомий рокер оголосив, що офіційно припиняє гастрольну діяльність. Причиною стали проблеми зі здоров'ям. 75-річний Оззі страждає від хвороби Паркінсона та онкології.

В музиканта виявили пухлину під час операції на хребті, коли виймали пошкоджені через падіння металеві стрижні. Їх йому встановили ще у 2003 році після ДТП. Раніше в інтерв’ю Осборн казав, що йому залишилось жити 10 років.

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