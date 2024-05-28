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Учитель дочери Анджелины Джоли рассказал, какая в реальной жизни звездная девочка

28 мая 2024 11:50
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Учитель дочери Анджелины Джоли рассказал, какой в реальной жизни звездная девушка
Анджелина Джоли с дочерьми. Фото: instagram.com/angelinajoliesu/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Хореограф Килан Картер, работающий с дочерью Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли-Питт, рассказал журналистам о характере девочки. По его словам, она не пользуется своим статусом звездного ребенка.

Об этом пишет Daily Mail.

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Недавно он опубликовал видео с танцем Шайло Джоли-Питтом. По его словам, он сделал это, поскольку она очень талантлива.

"Шайло — невероятно талантливая танцовщица, демонстрирующая самоотверженность и трудолюбие. Она искренний и прямой человек, никогда не использующий статус знаменитости в своих целях", — рассказывает он.

 

По словам хореографа, когда он начал работать с Шайло, он даже не знал, кто она такая.

"Она не полагается на свое знаменитое имя для достижения своей цели. Честно говоря, я поначалу даже не знал, кто она такая, и не думаю, что это имеет значение, особенно в танцевальной студии. Я понимаю, что может быть трудно увидеть человека за пределами его статуса знаменитости, но я призываю вас приложить это усилие", — рассказал преподаватель.

Накануне Шайло отметила 18-летие. Незадолго до дня рождения инсайдер сообщил, что девочка обратилась к своим родителям с просьбой помириться ради нее. Также она решила после 18-летия жить вместе со своим отцом. Другие дети пары остались на стороне Джоли: накануне стало известно, что их дочь Вивьен отказалась от отца.

Напомним, Брэд Питт выиграл суд над Анджелиной Джоли.

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