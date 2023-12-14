Венсан Кассель стал мушкетером Атосом, а Тимоти Шаламе — Вонкой: кинопремьеры недели

Кадр из фильма "Вонка". Фото: Google

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли пять новых фильмов. Среди них, в частности, новый фильм с многомиллионным бюджетом о французских мушкетерах и приквел ленты "Чарли и шоколадная фабрика", "Вонка" с Тимоти Шаламе.

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Вонка (США)

На главную роль мюзикла рассматривались Том Холланд, Райан Гослинг и Эзра Миллер. В конце концов режиссер выбрал Тимоти Шаламе. Пробы не понадобились — на записях спектаклей, в которых играл Шаламе в школе, он достаточно продемонстрировал талант к этой роли. Тимоти стал третьим актером, исполняющим роль Вонки.

В 1971 году персонажа сыграл американский актер Джин Уайлдер, а в 2005-м за экранизацию взялся режиссер Тим Бертон. Тогда роль Вонки досталась его любимому актеру Джонни Деппу, который до сих пор у многих ассоциируется с этим необычным, сложным, но действительно хорошим, персонажем.

Основные съемки нового фильма проходили в Великобритании, а одну из главных ролей сыграл Ровен Аткинсон, более известный как мистер Бин.

Три мушкетера: Миледи (Франция, Германия, Испания)

Приключенческий боевик является продолжением фильма "Три мушкетера: д'Артаньяна". Суммарный бюджет обеих лент составил 72 млн евро. Создатели отказались от использования компьютерной графики и уделили большое внимание костюмам и декорациям.

По сюжету на глазах у д'Артаньяна похищают его любимую Констанцию. Чтобы спасти девушку, мушкетер объединяет усилия с загадочной Миледи Винтер. Начинается война и разрушает все планы. Кстати, секс-символ Венсан Кассель во франшизе сыграл роль Атоса.

Анатомия падения (Франция)

Недавно в столице Германии, Берлине, состоялась торжественная церемония награждения премии Европейской киноакадемии — главной кинопремии Европы. Лента признана лучшей, как и режиссер и главная актриса, Сандра Гюллер.

Мировая премьера криминального триллера состоялась на Каннском кинофестивале, где работа получила "Золотую пальмовую ветвь". Режиссер фильма Жюстин Трие стала третьей женщиной в истории фестиваля, получившей главную награду.

Рождественский разгром (США, Норвегия, Франция)

По сюжету семья собралась на праздники в сказочную заснеженную Норвегию, чтобы провести лучшие дни года в уютном домике. Отец решил украсить все вокруг праздничной иллюминацией, девушки готовят музыку для зажигательных танцев.

Идеальная иллюзия (Италия)

Мелодрама — первая работа режиссера Паппи Корсикато за последние десять лет. По сюжету Тони и Паола недавно поженились. Мужчина работает в спа-салоне в Милане, хотя и всегда мечтал стать художником. Паола не поддерживает подобные амбиции своего мужа. Картины, написанные Тони, не представляют для нее никакой ценности и откровенно раздражают тем, что занимают место. Но неожиданно в этой истории появляется новая женщина.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, будет ли продолжение фильма "Барби" с Марго Робби в главной роли.